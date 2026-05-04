Baraj gövdesinde izinsiz ekilen araziler sular altında kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde sağanak yağış sonrası Boğazköy Barajı dolunca, baraj gövdesinde izinsiz ekim yapılan araziler sular altında kaldı. Suyla kaplanan 500 dekarlık alan dronla görüntülendi.

İnegöl'de dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle dereler taşarken, İnegöl ilçesinden başlayarak, Türkiye'nin sebze ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Yenişehir Ovası'nı da sulayan Boğazköy Barajı da yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Kuraklık nedeniyle suların çekildiği baraj gövdesine izinsiz ekim yapılan alanlar da sular altında kaldı. Buğday ve mısır gibi hububat ürünlerinin ekildiği, sular altında kalan 500 dekarlık alan dronla görüntülenirken, İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Son yıllarda görmediğimiz kadar yağış alıyor bölgemiz. Özellikle son 3 gündür yağışlarla birlikte, tabi bu yağışlar yağmur şeklinde yağıyor ama yükseklerde bizim buralar 2000-2500 metre yüksekliğinde, Uludağ’dan başlayıp Mezitler’e kadar giden devamında kar yağışı da var."

"Zaten o bölgede kar yağışı var, önceden yağan kar da mevcuttu. Dolayısıyla yağmurla birlikte, kar erimesiyle birlikte dereler doldu taştı. Bütün dereleri toplayıp da Boğazköy Barajı'nda buluşmalarıyla birlikte, ondan sonra Kocasu ve sonrasında Yenişehir Ovasından geçip, Sakarya'ya karışıyor. O kadar su geliyor ki gelen su kadar da barajdan su salınıyor şu anda. İki tribün de çalıştırılıyor şu anda. Sakarya Nehri'nin taştığını gördük. Onun taşmasının sebebi de Sakarya Nehri'nin neredeyse hacmi kadar da bizden su gittiğini biliyoruz, Yenişehir Ovasından, Boğazköy Barajı’ndan" dedi.

"İSTİMLAK EDİLEN ALANLAR SUYLA DOLDU"

Ani bastıran yağış ve ardından yaşanan taşkınlar nedeniyle Boğazköy Barajı sınırları içerisinde izinsiz ekilen 500 dekar alanın sular altında kaldığını, onun dışındaki tarım arazilerinde herhangi bir sorun olmadığını belirten Çelik, "Baraj havzası da son kotuna doğru gelmeye başladı. Tabii oralarda biraz ekili alanlar vardı. 500 dekar falan ekili alan vardı ama olan var, işte olmayan var, eken var. Oralar zaten istimlaklı alan yani çiftçinin kendine ait bir bölge değil. Zaten suyun tutulma kotunun olduğu yerdeki ne kadar alan varsa daha önce istimlak edilmiş alan. Oralarda da şu an su dolmuş durumda." diye konuştu.

"DSİ, 15 GÜN ÖNCE ÖNLEM ALIP, BARAJ SUYUNU AZALTTI"

DSİ’nin erken önlem alarak baraj suyunu azaltıp, havzayı genişlettiğine dikkat çeken Sezai Çelik,

"Devlet Su İşleri yetkilileri Boğazköy Barajı’nda bundan 15 gün önce barajın sularını azaltmaya gitti. Her yıl bu zamanlarda mutlaka karların erimesiyle özellikle Mezitler’den, Oylat tarafından, Kalburt’tan gelen derelerin sularıyla birlikte sel baskınları oluşuyordu."

"Nitekim DSİ yetkilileri de haklı çıktı diyelim. Görüyorsunuz bir yandan salınan su koskoca bir nehir gibi, öteki taraftan çok büyük nehir kadar da su baraja girmekte. Mezit tarafından gelen dereler özellikle Hasanpaşa, Bilalköy civarlarında taşma yapmak suretiyle bazı çiftliklere girdi. Tarım arazileriyle az da olsa temas etti. Bereket ki şunu söylemiş olayım, Devlet Su İşleri her bölgede havzalarını çalışmak suretiyle genişletip, yükselttiler. Yoksa bugün gelen su gerçekten Çitli'den tut, Kınık’tan çıktığı andan itibaren birçok köy su altında kalırdı. Bereket ki dere yatakları çok geniş. O sebepten sıkıntı yok." diye konuştu. (DHA)