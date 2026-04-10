Kuraklık kıskacında bir yıl geçiren İzmir, 2026 baharına umutla girdi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından açıklanan son veriler, barajlardaki doluluk oranlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre tarihi bir artış gösterdiğini kanıtladı. Özellikle kentin en kritik su rezervi olan Tahtalı Barajı, adeta küllerinden doğarak doluluk oranını üçe katladı.

TAHTALI BARAJI’NDA SON DURUM

Geçtiğimiz yıl 10 Nisan’da doluluk oranı yüzde 15,68’e kadar gerileyen, 1 Ocak 2026’da ise yüzde 0,14 ile kritik seviyeye düşen İzmir’in içme suyu ihtiyacında önemli rol oynayan Tahtalı Barajı, son yağışlarla birlikte adeta yeniden canlandı. Yapılan son ölçümlerde barajın aktif doluluk oranı yüzde 52,52 olarak kaydedildi.

KRİTİK VİRAJ DÖNÜLDÜ

Tahtalı Barajı'ndaki kullanılabilir su hacmi 149 milyon 288 bin metreküpe ulaşırken son üç günün seyri artışın ivmesini net biçimde ortaya koydu. 8 Nisan'da yüzde 52,01 olan aktif doluluk oranı, 9 Nisan'da yüzde 52,30'a yükseldi; bugün ise yüzde 52,52 ile bir adım daha ilerledi.

GÖRDES BARAJI’NDA DEV SIÇRAMA

Kentin su arzı güvenliği için hayati önem taşıyan bir diğer havza olan Gördes Barajı'nda da tablo benzer şekilde sevindirici. 2025 yılının nisan ayında yüzde 5,23 gibi kritik bir seviyede olan doluluk oranı, 2026 itibarıyla yüzde 39,85’e fırladı. Barajdaki kullanılabilir su hacmi 25 milyon metreküpten 174 milyon 502 bin metreküp seviyesine yükseldi.

BARAJLARDA SON DURUM

10 Nisan 2026 itibarıyla İzmir’e su sağlayan diğer barajlardaki doluluk oranları ise şu şekilde kayıtlara geçti:

Ürkmez Barajı: % 98,78

Balçova Barajı: % 95,03

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: % 82,23

Tahtalı Barajı: % 52,52

Gördes Barajı: %39,85

"YÜZDE 60'LARA YAKLAŞAN BİR RAKAM GÖRMEMİZ OLASI"

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Orman Fakültesi Havza Amenajmanı Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Özkan, 2026'nın önceki yıllara kıyasla daha yağışlı geçtiğini belirterek, yılın 3 ayındaki yağışların beklentilerinin üzerinde olduğunu söyledi.

Nisanda da mevsim normallerinin üzerinde yağış beklendiğini anlatan Özkan, yaşanan durumun geçici bir rahatlama sağladığını ancak kuraklık koşullarını kökten çözmediğini, bu nedenle su tasarrufunun bir alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Özkan, İzmir'de kurak dönemin mayıstan sonra başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

Bu yağışlar devam ettiği sürece, özellikle mayısın 2. haftasına kadar barajda bir artış görmemiz söz konusu. Yüzde 50'leri zaten geçtik, yüzde 60'lara yaklaşan bir rakam görmemiz çok olası ama tehlike henüz geçmiş değil. Yağışların giderek azaldığı ama sıcaklık etkisiyle birlikte buharlaşmanın arttığı bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla suyu biriktirebildiğimiz kadar, ne kadar biriktirebilirsek geleceğimizi de o kadar güvence altına almış olacağız aslında.

BARAJ DOLULUK ORANI NEYİ İFADE EDER?

Baraj doluluk oranı, bir rezervuarda bulunan su miktarının, barajın maksimum kapasitesine göre yüzde kaç seviyesinde olduğunu gösterir. Hesaplama, mevcut su hacminin toplam kapasiteye bölünüp 100 ile çarpılmasıyla yapılır.

Bu oran; yağışların etkisini, buharlaşma kayıplarını ve kentteki su tüketim düzeyini anlamak açısından önemli bir gösterge olarak kabul edilir. Özellikle büyük şehirlerde doluluk oranı, şebekeye verilen suyun sürdürülebilirliği açısından en temel verilerden biri olarak öne çıkar.

AKTİF DOLULUK VE TOPLAM HACİM NEDEN AYNI DEĞİL?

Su idarelerinin yayımladığı tablolarda genellikle iki ayrı veri yer alır: toplam su hacmi ve kullanılabilir (aktif) su hacmi. Toplam hacim, barajda bulunan tüm suyu kapsarken; kullanılabilir hacim, şehre verilebilecek su miktarını ifade eder.

İki değer arasındaki fark ise “ölü hacim” olarak adlandırılan bölümden kaynaklanır. Barajın alt kesimlerinde yer alan bu su, teknik nedenlerle sisteme dahil edilemez. Bu nedenle su yönetiminde en gerçekçi tabloyu, toplam hacimden ziyade kullanılabilir su miktarı ortaya koyar.

İZMİR BARAJLARI İÇİN GÜVENLİ DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

İzmir'de tek bir barajın oranına bakarak sistemi değerlendirmek yanıltıcı olabiliyor. Ürkmez yüzde 100, Balçova yüzde 87'de olsa bile Tahtalı kritik eşiğin altındaysa şehir risk altında demektir.

Uzmanlar Tahtalı için yüzde 50'yi yaz öncesi asgari güvenlik eşiği olarak çiziyor. Bu seviyenin altında yaz aylarının tüketim yüküyle baş etmek güçleşiyor; 2025 deneyimi bunu acı biçimde kanıtladı. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı için ise Çeşme yarımadasında turizm sezonuyla birlikte nüfusun 3-4 katına çıktığı düşünüldüğünde yüzde 50'nin altı ayrı bir alarm noktası sayılıyor. (AA)