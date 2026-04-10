İZSU’dan dev kesinti uyarısı: 14 ilçede musluklar kapanıyor!
10 NİSAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
10 Nisan 2026 Cuma günü İzmir’in 14 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…
10 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
İzmir, Bayındır – Söğütören Mahallesi
- Tarih: 10.04.2026 (Cuma)
- Saat: 09:30 – 13:30 – Süre: 4 saat
- Konum: Söğütören Mahallesi
- Sebep: Şebeke Arızası (Pompa arızası)
10 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
İzmir, Bayraklı – Cengizhan Mahallesi
- Tarih: 10.04.2026 (Cuma)
- Saat: 10:04 – 13:04 – Süre: 3 saat
- Konum: 2140/5. Sokak içi
- Sebep: Şebeke Arızası (Branşman arızası)
10 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
İzmir, Bergama – Fatih Mahallesi
- Tarih: 10.04.2026 (Cuma)
- Saat: 10:00 – 12:00 – Süre: 2 saat
- Konum: Fatih Mahallesi
- Sebep: Şebeke Arızası (Ana boru arızası)
10 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ
İzmir, Bornova – Atatürk, İnönü Mahalleleri
- Tarih: 10.04.2026 (Cuma)
- Saat: 10:50 – 12:50 – Süre: 2 saat
- Konum: 910. Sokak içi
- Sebep: Şebeke Arızası (Ana boru arızası)
İzmir, Bornova – Çamkule, Merkez, Serintepe Mahalleleri
- Tarih: 10.04.2026 (Cuma)
- Saat: 05:45 – 13:00 – Süre: 7 saat 15 dakika
- Konum: Çamkule, Merkez, Serintepe Mahalleleri
- Sebep: Şebeke Arızası (GDZ elektrik arızası kaynaklı)
10 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
İzmir, Foça – Kemal Atatürk, Yeniköy Mahalleleri
- Tarih: 10.04.2026 (Cuma)
- Saat: 11:01 – 14:30 – Süre: 3 saat 29 dakika
- Konum: Gerenköy Benzinlik ile Tarış arası tamamı
- Sebep: Şebeke Arızası (Yangın hidrантı arızası)
İzmir, Foça – Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi
- Tarih: 10.04.2026 (Cuma)
- Saat: 09:47 – 15:00 – Süre: 5 saat 13 dakika
- Konum: Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi
- Sebep: Şebeke Arızası (Ana boru arızası)
10 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
İzmir, Gaziemir – Fatih Mahallesi
- Tarih: 10.04.2026 (Cuma)
- Saat: 11:00 – 13:00 – Süre: 2 saat
- Konum: 1127. Sokak içi
- Sebep: Şebeke Arızası (Ana boru arızası)
10 NİSAN 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
İzmir, Konak – Alsancak, Kültür, Turgut Reis Mahalleleri
- Tarih: 10.04.2026 (Cuma)
- Saat: 09:50 – 14:50 – Süre: 5 saat
- Konum: 1453. Sokak ile Cumhuriyet Bulvarı kavşağı
- Sebep: Şebeke Arızası (Yağmursuyu hattı çalışması)
10 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
İzmir, Menderes – Mithatpaşa Mahallesi
- Tarih: 10.04.2026 (Cuma)
- Saat: 10:14 – 12:14 – Süre: 2 saat
- Konum: Mithatpaşa Mahallesi
- Sebep: Şebeke Arızası (Ana boru arızası)
10 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
İzmir, Ödemiş – Yolüstü Mahallesi
- Tarih: 10.04.2026 (Cuma)
- Saat: 08:11 – 13:00 – Süre: 4 saat 49 dakika
- Konum: Yolüstü Mahallesi
- Sebep: Şebeke Arızası (Ana boru arızası)
10 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
İzmir, Seferihisar – Sığacık Mahallesi
- Tarih: 10.04.2026 (Cuma)
- Saat: 09:45 – 14:00 – Süre: 4 saat 15 dakika
- Konum: 3221. Sokak
- Sebep: Şebeke Arızası (Barankaya Şirketi çalışması)
İzmir, Seferihisar – Sığacık Mahallesi
- Tarih: 10.04.2026 (Cuma)
- Saat: 09:15 – 11:15 – Süre: 2 saat
- Konum: 137/18. Sokak
- Sebep: Şebeke Arızası (Barankaya Şirketi çalışması)
10 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
İzmir, Selçuk – Gökçealan Mahallesi
- Tarih: 09.04.2026 – 10.04.2026
- Saat: 20:15 – 02:00 – Süre: ~6 saat
- Konum: Gökçealan Mahallesi tamamı
- Sebep: Şebeke Arızası (Elektrik kesintisi kaynaklı)
10 NİSAN 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
İzmir, Tire – Eskioba Mahallesi
- Tarih: 10.04.2026 (Cuma)
- Saat: 11:00 – 14:00 – Süre: 3 saat
- Konum: Eskioba Mahallesi
- Sebep: Şebeke Arızası (Ana boru arızası)
10 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
İzmir, Torbalı – Bahçelievler, Yazıbaşı Mahalleleri
- Tarih: 10.04.2026 (Cuma)
- Saat: 10:07 – 12:10 – Süre: 2 saat 3 dakika
- Konum: Bahçelievler, Yazıbaşı Mahalleleri
- Sebep: Şebeke Arızası (Ana boru arızası)
10 NİSAN 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
İzmir, Urla – Kalabak, Şirinkent, Yenice Mahalleleri
- Tarih: 10.04.2026 (Cuma)
- Saat: 10:00 – 16:30 – Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Kalabak, Şirinkent, Yenice Mahalleleri yüksek kesimler
- Sebep: Şebeke Arızası (Planlı elektrik kesintisi kaynaklı)
10 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir Çiğli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karabağlar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir Menemen ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.