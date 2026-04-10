İZSU’dan dev kesinti uyarısı: 14 ilçede musluklar kapanıyor!

10 Nisan 2026 Cuma günü İzmir’in Bayındır, Bayraklı, Bergama, Bornova, Foça, Gaziemir, Konak, Menderes, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. İZSU, bazı bölgelerde kesintilerin 7 saate kadar sürebileceğini belirterek etkilenecek mahalleleri tek tek açıkladı. Vatandaşların planlı çalışmalara karşı tedbirli olmaları istendi.