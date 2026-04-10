GDZ Elektrik paylaştı: İzmir’de 15 ilçe elektriksiz kalacak
10 NİSAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
10 Nisan 2026 Cuma günü İzmir’in 15 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
10 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ALİAĞA / İZMİR - Örnekkent, Yeni
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 Saat
Konum: Örnekkent (1042. Sk., 1029. Sk., 1036. Sk., 1035. Sk., 1037. Sk., 1024. Sk., 963. Sk., 987. Sk., 964. Sk., 1023. Sk., Nene Hatun Cd., 1007. Sk., 1021. Sk., 1028. Sk., 1043. Sk., 1044. Sk., 993. Sk., 1027. Sk., 1041. Sk., 1040. Sk., 1048. Sk., 1039. Sk., 1006. Sk., 1050. Sk., 1049. Sk., 1020. Sk., 1038. Sk., Cemal Gürsel Cd., 986. Sk., 994. Sk., 1011. Sk., 1026. Sk., 1012. Sk., 1014. Sk., 1025. Sk.), Yeni (Samurlu Cd.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAYINDIR / İZMİR - Yusuflu
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 13:00 - Süre: 3 Saat
Konum: Yusuflu (Gazi Atatürk Küme Evleri Çiçek Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYINDIR / İZMİR - Fatih, Yusuflu, Yakacık
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 13:00 - 17:00 - Süre: 4 Saat
Konum: Fatih (Taş Köprü Küme Evleri), Yusuflu (Gazi Atatürk Küme Evleri), Yakacık (Yüksel Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BAYINDIR / İZMİR - Yusuflu
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 13:01 - 17:00 - Süre: 3 Saat 59 Dakika
Konum: Yusuflu (Gazi Atatürk Küme Evleri Çiçek Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
BAYRAKLI / İZMİR - Doğançay
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Doğançay (7190/9. Sk., 7195/5. Sk., 7190/5. Sk., 7190. Sk., 7190/4. Sk., 7190/7. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
BERGAMA / İZMİR - Pınarköy
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 11:00 - 17:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Pınarköy (Tepe Küme Evleri, Pınarköy Küme Evleri)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA / İZMİR - Kadıköy, Bölcek
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Kadıköy (Kadıköy Köyü İç Yolu), Bölcek (Ortaokul Cd.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA / İZMİR - Yukarıbey, Kaplan
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Yukarıbey Kaplan (Kaplanköy Köyü İç Yolu)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova - Gökdere
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat
Konum: Ceylan Sk., Kale Sk., Çiğdem Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova - Gökdere
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat
Konum: Nehir Sk., Gökdere Cd., Güvercin Sk., Kale Sk., İnci Sk., Akgül Sk., Ceylan Sk., Erdem Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova - Merkez
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: 4560. Sk., 4558/1. Sk., 4558. Sk., 4557. Sk., Fevzi Paşa Cd., 4570/1. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova - Atatürk
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 11:30 - 13:30 - Süre: 2 Saat
Konum: 900. Sk., 910. Sk., Osmangazi Viyadüğü, Osmangazi Cd., 911. Sk., Fehmi Yiğin Cd., 913. Sk., 905. Sk., 906. Sk., 907. Sk., 909. Sk., Yavuz Cd.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çeşme - Ovacık, Musalla, Altınkum
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 16:30 - Süre: 7 Saat
Konum: Ballıdağ Küme Evleri, 75. Yıl Sitesi Küme Evleri, Bostancı Sitesi Küme Evleri, Kızkapanı Küme Evleri, 7152. Sk., 7400. Sk., Kabaçelik Sk., BALLIBAĞ MEVKİİ, Özpamir Sitesi Küme Evleri, Özberil Sitesi Küme Evleri, Çağdaş Kent Sitesi Küme Evleri, Surkent Sitesi Küme Evleri, Sertur Sitesi Küme Evleri, Sağlıkçılar Sitesi Küme Evleri, Pembe Evler Sitesi Küme Evleri, Ovakent Küme Evleri, Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi, 7600. Sk., 1425. Sk., Soğanlık Küme Evleri, Kilisedağı Küme Evleri, Karakuyu Küme Evleri, Beş Evler Sitesi, Sancak Mevki, 255. Sk., Çavuşkuyu Küme Evleri
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Dikili - Gökçeağıl
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 Saat
Konum: Gökçeağıl 2. Sk., Gökçeağıl Köyü İç Yolu, Gökçeağıl Atatürk Cd., Gökçeağıl 3. Sk., Gökçeağıl 8. Sk., GÖKÇEAĞIL 10, Gökçeağıl 5. Sk., Gökçeağıl Cumhuriyet Cd., Gökçeağıl 4. Sk., Mustafa Kemal Atatürk Meydanı, Gökçeağıl 7. Sk., Gökçeağıl 6. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karşıyaka - Bahçelievler
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: 1851/14. Sk., 1851/15. Sk., 1851/16. Sk., 1851/7. Sk., 1851/8. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, 1851/10. Sk., 1851/11. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karşıyaka - Bahçelievler
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: 1851/11. Sk., 1851/4. Sk., Tokadızade Şekip Bey Parkı İçi Yolu, 1851/10. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karşıyaka - Yamanlar, Sancaklı
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Karagöl Yolu Küme Evleri, Yamanlar Küme Evleri, Sancaklı Küme Evleri, Sancaklı Köyü, Sancaklı Köy Yolu
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
KINIK - Fatih
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Fatih (Hacıyeri Küme Evleri)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
KİRAZ - Suludere
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Suludere (İstıklal Koyu İç Yolu, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri, Cevizdalları Küme Evleri)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
MENEMEN - Musabey, Kesik, Yıldırım, Camiikebir
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Musabey (302. Sk., 300. Sk., 301. Sk., 303. Sk., Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu, 311. Sk., 310. Sk., 309. Sk., 308. Sk., 307. Sk., 306. Sk., 305. Sk., 304. Sk.), Kesik (Harta Düzü Mevkii Küme Evleri, 3035/1. Çk. Sk., 3014 1. Çıkmazı Sk., 3037. Sk., 3003. Sk., 3007. Sk., 3011. Sk., 3014. Sk., 3016. Sk., 3018. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3025. Sk., 3026. Sk., 3034. Sk., 3035. Sk., 3036. Sk., 3042. Sk., 3045. Sk., 3046. Sk., Maltepe Yolu Sk., Seyrek Yolu Sk., Ümit Cd.), Yıldırım (Çanakkale Asfaltı Cd., 35/9. Sk., 35/17. Sk.), Camiikebir (313. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
MENEMEN - İncirli Pınar, Yeşil Pınar, Gölcük
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: İncirli Pınar (131. Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd., 129. Sk., 129/1. Sk., 129/2. Sk., 129/3. Sk., 130. Sk.), Yeşil Pınar (105/2. Sk., 326. Sk., 9311/4. Sk., 9311/1. Sk., 337. Sk., 324. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 319. Sk., 338. Sk., 9306/3. Sk., 372/1. Sk., 333. Sk., 340. Sk., 335. Sk., 9303. Sk., 9313. Sk., 9312/1. Sk., Asarlık Viyadüğü, 302/1. Sk., 305/1. Sk., 311/3. Sk., 314. Sk., 314/1. Sk., 316. Sk., 317. Sk., 321. Sk., 322. Sk., 336. Sk., 441. Sk., 9301. Sk., 9302. Sk., 9304. Sk., 9305. Sk., 9306. Sk., 9307. Sk., 9308. Sk., 9309. Sk., 9310. Sk., 9315. Sk., 9423. Sk., 9311. Sk., Şair Mehmet Akif Ersoy Cd., 323. Sk., 9312. Sk.), Gölcük (419. Sk., 419/1. Sk., 420. Sk., 424. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., 429. Sk., 430. Sk., 431. Sk., 433. Sk., 435. Sk., 438. Sk., 439/3. Sk., 440. Sk., 441/1. Sk., 441/2. Sk., 442. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 446. Sk., 447. Sk., 448. Sk., 9402. Sk., 9403. Sk., 9408. Sk., 9409. Sk., 9411. Sk., 9412. Sk., 9413. Sk., 9418. Sk., 9421. Sk., 9422. Sk., 9425. Sk., 9432. Sk., 9434. Sk., 9437. Sk., 9439. Sk., Turgut Özal Blv., 439/2. Sk., 320/1. Sk., 320. Sk., 320 134. Sk., 318. Sk., 414. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 9417. Sk.)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ÖDEMİŞ - Birgi, Gerçekli, Büyükavulcuk, Ocaklı, Küçükavulcuk
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat
Konum: Birgi (Karataş Küme Evleri, İrimağzı Küme Evleri, Umurbey Cd., Çörekbaba Küme Evleri), Gerçekli, Büyükavulcuk (Topçukuyu Küme Evleri, Büyükavulcuk Küme Evleri), Ocaklı (Büyükavulcuk Yolu), Küçükavulcuk (Küçükavulcuk Küme Evleri)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
SEFERİHİSAR - Düzce, Ulamış
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Düzce (4116. Sk., Çevrekent Küme Evleri, 4127. Sk., 4120. Sk., 4102. Sk., 4346. Sk., 4119. Sk., 4111. Sk., 4126. Sk., 4101. Sk., 4103. Sk., 4104. Sk., 4105. Sk., 4106. Sk., 4107. Sk., 4108. Sk., 4109. Sk., 4110. Sk., 4112. Sk., 4114. Sk., 4117. Sk., 4121. Sk., 4123. Sk., 4124. Sk., 4125. Sk., Hürriyet Cd., İzmir Cd.), Ulamış (1433. Sk., 1432. Sk., 1430/2. Sk., 1430/1. Sk., 1430. Sk., 1432/5. Sk., İzmir Seferihisar Yolu)
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
TORBALI / İZMİR - Fevzi Çakmak
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Fevzi Çakmak Mahallesi; 40. Sk., 8157. Sk., 51. Sk., 47. Sk., 46. Sk., 44/1. Sk., 44. Sk., 38. Sk., 36/1. Sk., 40/1. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
TORBALI / İZMİR - Tepeköy ve Ertuğrul
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Tepeköy Mahallesi; İsmetpaşa Cd., 4575. Sk., 4577. Sk., 4579. Sk., 4581. Sk., Erdinç Tekirli Cd., Gümüşpala Cd., Hürriyet Cd., Serdar Genç Cd., 4513. Sk., 4514. Sk., 4517. Sk., 4526. Sk., 4527. Sk., 4528. Sk., 4530. Sk., 4531. Sk., 4532. Sk., 4534. Sk., 4536. Sk., 4538. Sk., 4542. Sk., 4552. Sk., 4557. Sk., 4559. Sk., 4561. Sk., 4563. Sk. / Ertuğrul Mahallesi; 3041. Sk., 3043. Sk., 3045. Sk., 3049. Sk., 3056. Sk., 3035. Sk., 3058. Sk., Mithatpaşa Cd., Aydın Cd., 3037. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
URLA / İZMİR - Zeytinalanı, Çamlıçay, Kalabak, M. Fevzi Çakmak ve Şirinkent
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat
Konum: Zeytinalanı Mh; 4159, 4134, 4138, 4151, 4142, 4139, 4171, 4128, 4132, 4140, 4141, 4143, 4145, 4145/1, 4147, 4152, 4154, 4169, 4173, 4175, 4177, 4179, 4149. Sk. / Çamlıçay Mh; 5190, 5190/1, 5194/1, 5194, 5198, 5200, 5202, 5208, 5210, 5212, 5213, 4215, 5235, 5241. Sk., İsmet İnönü Blv. / Kalabak Mh; 3311, 3315, 3316. Sk. / M. Fevzi Çakmak Mh; 4106, 4118, 4127, 4108, 4108/1, 4102, 4104, 4111, 4119, 4119/1, 4120, 4122, 4124, 4124/1, 4129, 4131. Sk., Muammer Aksoy Cd. / Şirinkent Mh; 4285, 4232/1, 4254, 4288, 4286, 4263, 4261, 4248, 4252, 4282, 4249, 3318, 4228, 4228/1, 4232, 4234, 4236, 4238, 4246, 4251, 4253, 4255, 4256, 4259, 4260, 4262, 4265, 4266, 4267, 4269, 4271, 4272, 4274, 4274/1, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4283, 4284, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4306, 4257. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
URLA / İZMİR - Bademler
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat
Konum: Bademler Mahallesi; 15001. Sk., 15002. Sk., 15077, 15075, 15076, 15071, 15062. Sk., Kore Çiftliği Küme Evleri, Tekkebaşı Küme Evleri, 15063. Sk., 15064. Sk., 15065. Sk., 15066. Sk., 15067. Sk., 15068. Sk., 15069. Sk., 15070. Sk., 15074. Sk., 15073. Sk., 15005. Sk., 15061. Sk., 15060. Sk., 15080. Sk., 15079. Sk., 15001/3. Sk., 15078, 15072. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
URLA / İZMİR - Denizli
Tarih: 10.04.2026 Cuma
Saat: 11:00 - 14:00 - Süre: 3 Saat
Konum: Denizli Mahallesi; 103. Sk., 19/1. Sk., 31. Sk., Harbiye Cd., 21. Sk., 24. Sk., 29. Sk., 30. Sk., 33. Sk., 38. Sk., 83. Sk., 83/1. Sk., Denizli Cd., 35. Sk., 23. Sk., 64. Sk., 64/1. Sk.
Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
10 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Balçova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Buca ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Çiğli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Foça ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karabağlar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karaburun ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Konak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Menderes ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
10 NİSAN 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Tire ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.