GDZ Elektrik paylaştı: İzmir’de 15 ilçe elektriksiz kalacak

Bugün İzmir’de planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Gün boyu farklı saat aralıklarında uygulanacak kesintilerden etkilenecek mahalle ve sokaklar belli oldu.

10 NİSAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

10 Nisan 2026 Cuma günü İzmir’in 15 ilçesinde elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

10 NİSAN 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ALİAĞA / İZMİR - Örnekkent, Yeni

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 14:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Örnekkent (1042. Sk., 1029. Sk., 1036. Sk., 1035. Sk., 1037. Sk., 1024. Sk., 963. Sk., 987. Sk., 964. Sk., 1023. Sk., Nene Hatun Cd., 1007. Sk., 1021. Sk., 1028. Sk., 1043. Sk., 1044. Sk., 993. Sk., 1027. Sk., 1041. Sk., 1040. Sk., 1048. Sk., 1039. Sk., 1006. Sk., 1050. Sk., 1049. Sk., 1020. Sk., 1038. Sk., Cemal Gürsel Cd., 986. Sk., 994. Sk., 1011. Sk., 1026. Sk., 1012. Sk., 1014. Sk., 1025. Sk.), Yeni (Samurlu Cd.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10 NİSAN 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAYINDIR / İZMİR - Yusuflu

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 13:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Yusuflu (Gazi Atatürk Küme Evleri Çiçek Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR / İZMİR - Fatih, Yusuflu, Yakacık

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 13:00 - 17:00 - Süre: 4 Saat

  • Konum: Fatih (Taş Köprü Küme Evleri), Yusuflu (Gazi Atatürk Küme Evleri), Yakacık (Yüksel Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR / İZMİR - Yusuflu

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 13:01 - 17:00 - Süre: 3 Saat 59 Dakika

  • Konum: Yusuflu (Gazi Atatürk Küme Evleri Çiçek Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10 NİSAN 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

BAYRAKLI / İZMİR - Doğançay

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Doğançay (7190/9. Sk., 7195/5. Sk., 7190/5. Sk., 7190. Sk., 7190/4. Sk., 7190/7. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10 NİSAN 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

BERGAMA / İZMİR - Pınarköy

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 11:00 - 17:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Pınarköy (Tepe Küme Evleri, Pınarköy Küme Evleri)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR - Kadıköy, Bölcek

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Kadıköy (Kadıköy Köyü İç Yolu), Bölcek (Ortaokul Cd.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR - Yukarıbey, Kaplan

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Yukarıbey Kaplan (Kaplanköy Köyü İç Yolu)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10 NİSAN 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bornova - Gökdere

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Ceylan Sk., Kale Sk., Çiğdem Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bornova - Gökdere

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Nehir Sk., Gökdere Cd., Güvercin Sk., Kale Sk., İnci Sk., Akgül Sk., Ceylan Sk., Erdem Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bornova - Merkez

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: 4560. Sk., 4558/1. Sk., 4558. Sk., 4557. Sk., Fevzi Paşa Cd., 4570/1. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bornova - Atatürk

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 11:30 - 13:30 - Süre: 2 Saat

  • Konum: 900. Sk., 910. Sk., Osmangazi Viyadüğü, Osmangazi Cd., 911. Sk., Fehmi Yiğin Cd., 913. Sk., 905. Sk., 906. Sk., 907. Sk., 909. Sk., Yavuz Cd.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10 NİSAN 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çeşme - Ovacık, Musalla, Altınkum

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 16:30 - Süre: 7 Saat

  • Konum: Ballıdağ Küme Evleri, 75. Yıl Sitesi Küme Evleri, Bostancı Sitesi Küme Evleri, Kızkapanı Küme Evleri, 7152. Sk., 7400. Sk., Kabaçelik Sk., BALLIBAĞ MEVKİİ, Özpamir Sitesi Küme Evleri, Özberil Sitesi Küme Evleri, Çağdaş Kent Sitesi Küme Evleri, Surkent Sitesi Küme Evleri, Sertur Sitesi Küme Evleri, Sağlıkçılar Sitesi Küme Evleri, Pembe Evler Sitesi Küme Evleri, Ovakent Küme Evleri, Mavi Çeşme Yapı Kooperatifi, 7600. Sk., 1425. Sk., Soğanlık Küme Evleri, Kilisedağı Küme Evleri, Karakuyu Küme Evleri, Beş Evler Sitesi, Sancak Mevki, 255. Sk., Çavuşkuyu Küme Evleri

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10 NİSAN 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Dikili - Gökçeağıl

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 14:00 - Süre: 5 Saat

  • Konum: Gökçeağıl 2. Sk., Gökçeağıl Köyü İç Yolu, Gökçeağıl Atatürk Cd., Gökçeağıl 3. Sk., Gökçeağıl 8. Sk., GÖKÇEAĞIL 10, Gökçeağıl 5. Sk., Gökçeağıl Cumhuriyet Cd., Gökçeağıl 4. Sk., Mustafa Kemal Atatürk Meydanı, Gökçeağıl 7. Sk., Gökçeağıl 6. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10 NİSAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karşıyaka - Bahçelievler

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: 1851/14. Sk., 1851/15. Sk., 1851/16. Sk., 1851/7. Sk., 1851/8. Sk., Çocuk Parkı İçi Yolu, 1851/10. Sk., 1851/11. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karşıyaka - Bahçelievler

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: 1851/11. Sk., 1851/4. Sk., Tokadızade Şekip Bey Parkı İçi Yolu, 1851/10. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karşıyaka - Yamanlar, Sancaklı

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Karagöl Yolu Küme Evleri, Yamanlar Küme Evleri, Sancaklı Küme Evleri, Sancaklı Köyü, Sancaklı Köy Yolu

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10 NİSAN 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

KINIK - Fatih

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Fatih (Hacıyeri Küme Evleri)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10 NİSAN 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

KİRAZ - Suludere

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Suludere (İstıklal Koyu İç Yolu, Yukarı Akkavaklar Küme Evleri, Cevizdalları Küme Evleri)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10 NİSAN 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

MENEMEN - Musabey, Kesik, Yıldırım, Camiikebir

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 15:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Musabey (302. Sk., 300. Sk., 301. Sk., 303. Sk., Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu, 311. Sk., 310. Sk., 309. Sk., 308. Sk., 307. Sk., 306. Sk., 305. Sk., 304. Sk.), Kesik (Harta Düzü Mevkii Küme Evleri, 3035/1. Çk. Sk., 3014 1. Çıkmazı Sk., 3037. Sk., 3003. Sk., 3007. Sk., 3011. Sk., 3014. Sk., 3016. Sk., 3018. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3025. Sk., 3026. Sk., 3034. Sk., 3035. Sk., 3036. Sk., 3042. Sk., 3045. Sk., 3046. Sk., Maltepe Yolu Sk., Seyrek Yolu Sk., Ümit Cd.), Yıldırım (Çanakkale Asfaltı Cd., 35/9. Sk., 35/17. Sk.), Camiikebir (313. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

MENEMEN - İncirli Pınar, Yeşil Pınar, Gölcük

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: İncirli Pınar (131. Sk., Vali Kutlu Aktaş Cd., 129. Sk., 129/1. Sk., 129/2. Sk., 129/3. Sk., 130. Sk.), Yeşil Pınar (105/2. Sk., 326. Sk., 9311/4. Sk., 9311/1. Sk., 337. Sk., 324. Sk., 342. Sk., 343. Sk., 319. Sk., 338. Sk., 9306/3. Sk., 372/1. Sk., 333. Sk., 340. Sk., 335. Sk., 9303. Sk., 9313. Sk., 9312/1. Sk., Asarlık Viyadüğü, 302/1. Sk., 305/1. Sk., 311/3. Sk., 314. Sk., 314/1. Sk., 316. Sk., 317. Sk., 321. Sk., 322. Sk., 336. Sk., 441. Sk., 9301. Sk., 9302. Sk., 9304. Sk., 9305. Sk., 9306. Sk., 9307. Sk., 9308. Sk., 9309. Sk., 9310. Sk., 9315. Sk., 9423. Sk., 9311. Sk., Şair Mehmet Akif Ersoy Cd., 323. Sk., 9312. Sk.), Gölcük (419. Sk., 419/1. Sk., 420. Sk., 424. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., 429. Sk., 430. Sk., 431. Sk., 433. Sk., 435. Sk., 438. Sk., 439/3. Sk., 440. Sk., 441/1. Sk., 441/2. Sk., 442. Sk., 444. Sk., 445. Sk., 446. Sk., 447. Sk., 448. Sk., 9402. Sk., 9403. Sk., 9408. Sk., 9409. Sk., 9411. Sk., 9412. Sk., 9413. Sk., 9418. Sk., 9421. Sk., 9422. Sk., 9425. Sk., 9432. Sk., 9434. Sk., 9437. Sk., 9439. Sk., Turgut Özal Blv., 439/2. Sk., 320/1. Sk., 320. Sk., 320 134. Sk., 318. Sk., 414. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 9417. Sk.)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10 NİSAN 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ÖDEMİŞ - Birgi, Gerçekli, Büyükavulcuk, Ocaklı, Küçükavulcuk

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:00 - 17:00 - Süre: 8 Saat

  • Konum: Birgi (Karataş Küme Evleri, İrimağzı Küme Evleri, Umurbey Cd., Çörekbaba Küme Evleri), Gerçekli, Büyükavulcuk (Topçukuyu Küme Evleri, Büyükavulcuk Küme Evleri), Ocaklı (Büyükavulcuk Yolu), Küçükavulcuk (Küçükavulcuk Küme Evleri)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10 NİSAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

SEFERİHİSAR - Düzce, Ulamış

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Düzce (4116. Sk., Çevrekent Küme Evleri, 4127. Sk., 4120. Sk., 4102. Sk., 4346. Sk., 4119. Sk., 4111. Sk., 4126. Sk., 4101. Sk., 4103. Sk., 4104. Sk., 4105. Sk., 4106. Sk., 4107. Sk., 4108. Sk., 4109. Sk., 4110. Sk., 4112. Sk., 4114. Sk., 4117. Sk., 4121. Sk., 4123. Sk., 4124. Sk., 4125. Sk., Hürriyet Cd., İzmir Cd.), Ulamış (1433. Sk., 1432. Sk., 1430/2. Sk., 1430/1. Sk., 1430. Sk., 1432/5. Sk., İzmir Seferihisar Yolu)

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10 NİSAN 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

TORBALI / İZMİR - Fevzi Çakmak

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Fevzi Çakmak Mahallesi; 40. Sk., 8157. Sk., 51. Sk., 47. Sk., 46. Sk., 44/1. Sk., 44. Sk., 38. Sk., 36/1. Sk., 40/1. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TORBALI / İZMİR - Tepeköy ve Ertuğrul

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Tepeköy Mahallesi; İsmetpaşa Cd., 4575. Sk., 4577. Sk., 4579. Sk., 4581. Sk., Erdinç Tekirli Cd., Gümüşpala Cd., Hürriyet Cd., Serdar Genç Cd., 4513. Sk., 4514. Sk., 4517. Sk., 4526. Sk., 4527. Sk., 4528. Sk., 4530. Sk., 4531. Sk., 4532. Sk., 4534. Sk., 4536. Sk., 4538. Sk., 4542. Sk., 4552. Sk., 4557. Sk., 4559. Sk., 4561. Sk., 4563. Sk. / Ertuğrul Mahallesi; 3041. Sk., 3043. Sk., 3045. Sk., 3049. Sk., 3056. Sk., 3035. Sk., 3058. Sk., Mithatpaşa Cd., Aydın Cd., 3037. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10 NİSAN 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

URLA / İZMİR - Zeytinalanı, Çamlıçay, Kalabak, M. Fevzi Çakmak ve Şirinkent

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 09:30 - 15:30 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Zeytinalanı Mh; 4159, 4134, 4138, 4151, 4142, 4139, 4171, 4128, 4132, 4140, 4141, 4143, 4145, 4145/1, 4147, 4152, 4154, 4169, 4173, 4175, 4177, 4179, 4149. Sk. / Çamlıçay Mh; 5190, 5190/1, 5194/1, 5194, 5198, 5200, 5202, 5208, 5210, 5212, 5213, 4215, 5235, 5241. Sk., İsmet İnönü Blv. / Kalabak Mh; 3311, 3315, 3316. Sk. / M. Fevzi Çakmak Mh; 4106, 4118, 4127, 4108, 4108/1, 4102, 4104, 4111, 4119, 4119/1, 4120, 4122, 4124, 4124/1, 4129, 4131. Sk., Muammer Aksoy Cd. / Şirinkent Mh; 4285, 4232/1, 4254, 4288, 4286, 4263, 4261, 4248, 4252, 4282, 4249, 3318, 4228, 4228/1, 4232, 4234, 4236, 4238, 4246, 4251, 4253, 4255, 4256, 4259, 4260, 4262, 4265, 4266, 4267, 4269, 4271, 4272, 4274, 4274/1, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4283, 4284, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4306, 4257. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA / İZMİR - Bademler

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 10:00 - 16:00 - Süre: 6 Saat

  • Konum: Bademler Mahallesi; 15001. Sk., 15002. Sk., 15077, 15075, 15076, 15071, 15062. Sk., Kore Çiftliği Küme Evleri, Tekkebaşı Küme Evleri, 15063. Sk., 15064. Sk., 15065. Sk., 15066. Sk., 15067. Sk., 15068. Sk., 15069. Sk., 15070. Sk., 15074. Sk., 15073. Sk., 15005. Sk., 15061. Sk., 15060. Sk., 15080. Sk., 15079. Sk., 15001/3. Sk., 15078, 15072. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA / İZMİR - Denizli

  • Tarih: 10.04.2026 Cuma

  • Saat: 11:00 - 14:00 - Süre: 3 Saat

  • Konum: Denizli Mahallesi; 103. Sk., 19/1. Sk., 31. Sk., Harbiye Cd., 21. Sk., 24. Sk., 29. Sk., 30. Sk., 33. Sk., 38. Sk., 83. Sk., 83/1. Sk., Denizli Cd., 35. Sk., 23. Sk., 64. Sk., 64/1. Sk.

  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

10 NİSAN 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Balçova ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

10 NİSAN 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Buca ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

10 NİSAN 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

10 NİSAN 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Çiğli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

10 NİSAN 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Foça ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

10 NİSAN 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

10 NİSAN 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

10 NİSAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karabağlar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

10 NİSAN 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Karaburun ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

10 NİSAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Kemalpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

10 NİSAN 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Konak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

10 NİSAN 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Menderes ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

10 NİSAN 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

10 NİSAN 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

10 NİSAN 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

10 Nisan 2026 tarihinde İzmir’in Tire ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

