Başkent Ankara, 2025 yılındaki tarihi kuraklık kıskacından yağışların gücüyle çıkıyor. ASKİ verileri, barajlardaki toplam doluluk oranının yüzde 38,73’e yükseldiğini müjdelerken; uzmanlar asıl sınavın Nisan ve Mayıs aylarında verileceğine dikkat çekiyor.

Ankara, susuzluk kabusuna karşı başlattığı mücadelede önemli bir virajı daha geride bıraktı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde alarm veren ve yüzde 28,46 seviyelerine kadar gerileyen barajlar, 2026’nın bereketli yağışlarıyla nefes almaya başladı.

GEÇEN YILIN KARANLIK TABLOSU GERİDE KALDI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) son ölçümleri, Ankara halkı için umut verici bir tabloyu ortaya koydu. Geçen yıl yüzde 28'lerde seyreden doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 38,73 seviyesine tırmandı.

AKTİF KULLANILABİLİR SU ORANI ADIM ADIM ARTIYOR

Aktif kullanılabilir su miktarı ise bir gün önceki yüzde 31,26 seviyesinden yüzde 31,60’a yükselerek istikrarlı artışın sürdüğünü kanıtladı. Ancak bu rakamlar, kentin tamamen güvende olduğu anlamına gelmiyor.

DOLULUK NEDEN HALA SINIRLI?

Yağışlara rağmen barajların neden hala yüzde 40 barajını aşamadığı sorusu ise yanıtını 2025’in yıkıcı kuraklığında buluyor. Uzun süre susuz kalan Ankara toprağı, yağan yağmurun büyük bir kısmını bir sünger gibi emerek baraj havzalarına ulaşmasını engelledi. Artan sıcaklıkların neden olduğu buharlaşma da eklenince, rezervlerdeki yükseliş beklenen hızın gerisinde kaldı.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

ASKİ’nin 11 Nisan 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: %70,98

Çamlıdere Barajı: %32,98

Çubuk 2 Barajı: %65,50

Eğrekkaya Barajı: %72,44

Kargalı Barajı: %100.00

Kavşakkaya Barajı: %55,41

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %32,83

Peçenek Barajı: %26,44

Türkşerefli Barajı: %6,35

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Ankara gibi 6 milyona yakın nüfusu olan ve barajlara bağımlı bir kentte doluluk oranı, her sabah açılan musluğun güvencesidir. Çamlıdere'nin seviyesi düştüğünde Ankaralıların hayatları direkt olarak etkileniyor. ASKİ'nin her gün güncellediği veriler bu nedenle soyut bir istatistik değil, şehrin su geleceğinin en özlü göstergesi.

BARAJIN DOLULUK ORANI NASIL YORUMLANIR?

Barajdaki mevcut su miktarının, barajın taşıyabileceği maksimum hacme bölünüp 100 ile çarpılmasıyla elde edilen yüzdeye doluluk oranı denir. Tek başına sabit bir değer değildir; yağış aldığında yükselir, tüketim arttığında ve kuraklık geldiğinde düşer. Büyükşehirlerde su kesintisi ve kuraklık riskinin değerlendirilmesinde kullanılan temel göstergedir.

AKTİF DOLULUK NEDEN TOPLAM DOLULUKTAN DÜŞÜKTÜR?

Barajdaki toplam su miktarının tamamı şehre verilemez. Barajın tabanında, fiziksel ve teknik nedenlerle borulara aktarılamayan bir miktar su kalır; buna ölü hacim denir. Geriye kalan, yani gerçekten şebekeye pompalanabilecek kısım ise aktif doluluk olarak ifade edilir. Ankara barajlarında bu fark özellikle belirgin; bugün toplam doluluk oranı 33,40 iken aktif doluluk yüzde 25,64 seviyesinde. Su yöneticilerinin asıl baktığı rakam aktif doluluktur.