ASKİ: Ankara susuzluk zincirini bir bir kırıyor

Yayınlanma:
Güncelleme:
Geçen yılın alarm veren seviyelerinden uzaklaşan Ankara, su rezervlerinde istikrarlı bir tırmanışa geçti. İklim krizinin gölgesinde toprak suya doymaya çalışırken, baraj havzalarındaki doluluk oranı son bir yılda tam 10 puanlık fark yarattı. Başkent'in su arzı güvenliği için şimdi gözler bahar yağışlarında.

Başkent Ankara, 2025 yılındaki tarihi kuraklık kıskacından yağışların gücüyle çıkıyor. ASKİ verileri, barajlardaki toplam doluluk oranının yüzde 38,73’e yükseldiğini müjdelerken; uzmanlar asıl sınavın Nisan ve Mayıs aylarında verileceğine dikkat çekiyor.

ASKİ: Mamaklılar depoları doldursun! 7 saate yakın su verilmeyecekASKİ: Mamaklılar depoları doldursun! 7 saate yakın su verilmeyecek

Ankara, susuzluk kabusuna karşı başlattığı mücadelede önemli bir virajı daha geride bıraktı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde alarm veren ve yüzde 28,46 seviyelerine kadar gerileyen barajlar, 2026’nın bereketli yağışlarıyla nefes almaya başladı.

GEÇEN YILIN KARANLIK TABLOSU GERİDE KALDI

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) son ölçümleri, Ankara halkı için umut verici bir tabloyu ortaya koydu. Geçen yıl yüzde 28'lerde seyreden doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 38,73 seviyesine tırmandı.

AKTİF KULLANILABİLİR SU ORANI ADIM ADIM ARTIYOR

Aktif kullanılabilir su miktarı ise bir gün önceki yüzde 31,26 seviyesinden yüzde 31,60’a yükselerek istikrarlı artışın sürdüğünü kanıtladı. Ancak bu rakamlar, kentin tamamen güvende olduğu anlamına gelmiyor.

ASKİ açıkladı: Barajlara su girişi katlandı, 347 bin metreküpten milyonlaraASKİ açıkladı: Barajlara su girişi katlandı, 347 bin metreküpten milyonlara

DOLULUK NEDEN HALA SINIRLI?

Yağışlara rağmen barajların neden hala yüzde 40 barajını aşamadığı sorusu ise yanıtını 2025’in yıkıcı kuraklığında buluyor. Uzun süre susuz kalan Ankara toprağı, yağan yağmurun büyük bir kısmını bir sünger gibi emerek baraj havzalarına ulaşmasını engelledi. Artan sıcaklıkların neden olduğu buharlaşma da eklenince, rezervlerdeki yükseliş beklenen hızın gerisinde kaldı.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

ASKİ’nin 11 Nisan 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk oranları şu şekilde:

  • Akyar Barajı: %70,98
  • Çamlıdere Barajı: %32,98
  • Çubuk 2 Barajı: %65,50
  • Eğrekkaya Barajı: %72,44
  • Kargalı Barajı: %100.00
  • Kavşakkaya Barajı: %55,41
  • Kesikköprü Barajı: %100
  • Kurtboğazı Barajı: %32,83
  • Peçenek Barajı: %26,44
  • Türkşerefli Barajı: %6,35

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldıİSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Ankara gibi 6 milyona yakın nüfusu olan ve barajlara bağımlı bir kentte doluluk oranı, her sabah açılan musluğun güvencesidir. Çamlıdere'nin seviyesi düştüğünde Ankaralıların hayatları direkt olarak etkileniyor. ASKİ'nin her gün güncellediği veriler bu nedenle soyut bir istatistik değil, şehrin su geleceğinin en özlü göstergesi.

BARAJIN DOLULUK ORANI NASIL YORUMLANIR?

Barajdaki mevcut su miktarının, barajın taşıyabileceği maksimum hacme bölünüp 100 ile çarpılmasıyla elde edilen yüzdeye doluluk oranı denir. Tek başına sabit bir değer değildir; yağış aldığında yükselir, tüketim arttığında ve kuraklık geldiğinde düşer. Büyükşehirlerde su kesintisi ve kuraklık riskinin değerlendirilmesinde kullanılan temel göstergedir.

ASKİ açıkladı: Barajlara su girişi katlandı, 347 bin metreküpten milyonlara

AKTİF DOLULUK NEDEN TOPLAM DOLULUKTAN DÜŞÜKTÜR?

Barajdaki toplam su miktarının tamamı şehre verilemez. Barajın tabanında, fiziksel ve teknik nedenlerle borulara aktarılamayan bir miktar su kalır; buna ölü hacim denir. Geriye kalan, yani gerçekten şebekeye pompalanabilecek kısım ise aktif doluluk olarak ifade edilir. Ankara barajlarında bu fark özellikle belirgin; bugün toplam doluluk oranı 33,40 iken aktif doluluk yüzde 25,64 seviyesinde. Su yöneticilerinin asıl baktığı rakam aktif doluluktur.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Türkiye
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı