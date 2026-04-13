Babasının otomobilini kaçıran sürücüye para cezası

Babasının otomobilini kaçıran sürücüye para cezası
Aksaray'da babasından izinsiz aldığı otomobille polisten kaçan 16 yaşındaki B.K.'ye, 379 bin 888 lira para cezası kesildi.

Aksaray'ın Pınar Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, saat 14.30 sıralarında şüpheli buldukları bir aracı durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kaçması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

KAÇAN SÜRÜCÜ 15 DAKİKA SÜREN TAKİBİN ARDINDAN YAKALANDI

15 dakika süren kovalamacanın ardından otomobil durduruldu. Yapılan incelemede, sürücü B.K.'nin 16 yaşında olduğu ve otomobili babasından izinsiz aldığı belirlendi.

16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜYE YÜZ BİNLERCE LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

Gözaltına alınan B.K. hakkında; "ehliyetsiz araç kullanmak", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "dur ihtarına uymamak" suçlarından toplam 379 bin 888 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil ise trafikten menedildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

