Motosiklet bahçeye devrildi: 73 yaşındaki sürücü öldü
Kırıkkale'de Şükrü Tunç'un kullandığı motosikletin bir gecekondunun bahçesine devrilmesi sonucu, 73 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
Kırıkkale merkeze bağlı Sanayi Mahallesi'nde Şükrü Tunç'un kullandığı motosiklet, seyir halindeyken bir gecekondunun bahçesine devrildi.
Öğle saatlerinde meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
1327'nci Sokak'ta sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 73 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Tunç'un cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. (DHA)