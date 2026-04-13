7 kişi hayatını kaybetmişti: Burdur'daki feci kazada yeni gelişme

Isparta-Antalya kara yolu üzerindeki Kargı Tüneli çıkışında meydana gelen kazada yaralanan beton mikseri sürücüsü Gürkan Gür'ün hastanedeki tedavisi tamamlandı. Taburcu edilmesinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü, karakoldaki işlemlerinin bitmesiyle Bucak Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Gür, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS HURDAYA DÖNMÜŞTÜ

Kaza, 8 Nisan günü saat 17.00 sıralarında Karaöz mevkisinde yaşanmıştı. Adil Özkan (63) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs ile Gürkan Gür yönetimindeki beton mikseri çarpışmış, çarpışmanın şiddetiyle minibüs adeta hurdaya dönmüştü.

7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Kazada olay yerinde ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen minibüs sürücüsü Adil Özkan (63) ve eşi Gülsüm Özkan (61) ile birlikte Zeynep Minaz (23), Hayrınsa Karaca (53), Elmas Yüce (40), Cemile Çakır (60) ve Yeter Gümüş (61) olmak üzere toplam 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazada minibüste bulunan Esin Keskin (33) ve Zülgariye Öztürk (45) ise yaralı olarak kurtulmuştu. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor. (AA)