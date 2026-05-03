98 yaşındaki kadın ev yangınında hayatını kaybetti
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde evinde çıkan yangında yoğun dumandan etkilenen 98 yaşındaki Ünzile Ceylan isimli yaşlı hayatını kaybetti.
YAŞLI KADIN EVDE TEK BAŞINAYDI
Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre Ünzile Ceylan’ın tek başına kaldığı evde yangın çıktı.
Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.
DUMANDAN ETKİLENEN KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Yangın sırasında evde bulunan Ünzile Ceylan yoğun dumandan etkilendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ceylan ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaşlı kadın, hastanede doktorların tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)