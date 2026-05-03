98 yaşındaki kadın ev yangınında hayatını kaybetti

98 yaşındaki kadın ev yangınında hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Eskişehir'de 98 yaşındaki kadın, evde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde evinde çıkan yangında yoğun dumandan etkilenen 98 yaşındaki Ünzile Ceylan isimli yaşlı hayatını kaybetti.

78 yaşındaki adam tek başına yaşadığı evde çıkan yangında öldü78 yaşındaki adam tek başına yaşadığı evde çıkan yangında öldü

YAŞLI KADIN EVDE TEK BAŞINAYDI

Odunpazarı ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre Ünzile Ceylan’ın tek başına kaldığı evde yangın çıktı.

Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla eve polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

DUMANDAN ETKİLENEN KADIN HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yangın sırasında evde bulunan Ünzile Ceylan yoğun dumandan etkilendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ceylan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı kadın, hastanede doktorların tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Türkiye
Sağanak yağışta yol kayganlaştı otomobil kontrolden çıktı: Aydınlatma direğine çarpıp devrildi
Sağanak yağışta yol kayganlaştı otomobil kontrolden çıktı: Aydınlatma direğine çarpıp devrildi
Son Dakika | Malatya'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü 15 yaralı!
Son Dakika | Malatya'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü 15 yaralı!