78 yaşındaki adam tek başına yaşadığı evde çıkan yangında öldü
Aydın'da sabah saatlerinde tek katlı bir evde çıkan yangında, yalnız yaşayan 78 yaşındaki Servet Savar yaşamını yitirdi.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde Acarlar Mahallesi’nde tek başına yaşadığı öğrenilen 78 yaşındaki Servet Savar’ın kaldığı tek katlı evde, saat 06.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabahın erken saatlerinde yükselen dumanları fark eden komşular, durumu vakit kaybetmeden yetkililere bildirdi.

78 YAŞINDAKİ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan kontrollerde, Servet Savar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OTOPSİ YAPILACAK

Servet Savar’ın cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için ekipler tarafından detaylı inceleme başlatıldı.

Mahallede yalnız yaşayan Savar’ın ölümü, komşularını ve çevrede yaşayanları derin üzüntüye boğarken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yangının kesin nedeni yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

