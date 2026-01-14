İzmir’de yangın faciası: 89 yaşındaki kadın öldü

İzmir'in Tire ilçesinde gece geç saatlerde meydana gelen bir yangın trajik bir ölümle sonuçlandı. Turan Mahallesi Kısık Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil bir evde saat 03.15 sıralarında yangın çıktı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Komşuların alevleri fark ederek yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

EVDEKİ KONTROLDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Yangının söndürülmesinin ardından eve giren sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde 89 yaşındaki Meryem Küpeli'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kadıköy'de apartman yangını: 1'i ağır 8 kişi yaralandı

Kömür sobası yangına neden oldu: Tek katlı ev küle döndü

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin tamamlanmasının ardından, Meryem Küpeli'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Tire Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

YANGININ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yapılan ilk bilgilendirmelerde, hayatını kaybeden Meryem Küpeli'nin yürümekte zorluk çektiği ve oğlu ile birlikte yaşadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek üzere ise gerekli soruşturma ve incelemeler başlatıldı.