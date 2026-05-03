Sağanak yağışta yol kayganlaştı otomobil kontrolden çıktı: Aydınlatma direğine çarpıp devrildi

Yurdun birçok kesiminde etkili olan sağanak yağış, beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Sivas'ta sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı.

YOL KAYGANLARŞTI, OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI

Sivas-Ankara kara yolu Gültepe Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı üzerinde, saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre A.İ. idaresindeki 06 FNJ 99 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN ARAÇ DEVRİLDİ

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü A.İ., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)