Sağanak yağışta yol kayganlaştı otomobil kontrolden çıktı: Aydınlatma direğine çarpıp devrildi

Sağanak yağışta yol kayganlaştı otomobil kontrolden çıktı: Aydınlatma direğine çarpıp devrildi
Yayınlanma:
Sivas'ta sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Yurdun birçok kesiminde etkili olan sağanak yağış, beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Sivas'ta sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı.

Son Dakika | Malatya'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü 15 yaralı!Son Dakika | Malatya'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü 15 yaralı!

YOL KAYGANLARŞTI, OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI

Sivas-Ankara kara yolu Gültepe Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı üzerinde, saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, iddiaya göre A.İ. idaresindeki 06 FNJ 99 plakalı otomobil, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPAN ARAÇ DEVRİLDİ

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü A.İ., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Türkiye
98 yaşındaki kadın ev yangınında hayatını kaybetti
98 yaşındaki kadın ev yangınında hayatını kaybetti
Son Dakika | Malatya'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü 15 yaralı!
Son Dakika | Malatya'da katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü 15 yaralı!