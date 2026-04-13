Ara zam yapılmazsa mayıs ayında kontak kapatacaklar

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, akaryakıt fiyatlarındaki artış dolayısıyla taşımadaki maliyetlerin arttığını, bilet ücretlerine zam yapılmaması halinde mayıs ayında kontak kapatacaklarını bildirdi.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, şehir içi toplu taşıma hizmeti veren otobüs esnafıyla Başkent İlçeler Terminali'nde basın açıklaması yaptı.

Türkiye genelinde 28 bin 400'ü aşkın özel halk otobüsü esnafının hizmet verdiğini aktaran Kara, 22 farklı kategoride ücretsiz yolcu taşımacılığı yaptıklarını ve geçen ay 3 kategorinin daha ücretsiz yolcu taşımacılığına eklendiğini ifade etti.

Kara, burada toplanma sebeplerinin akaryakıttaki fiyat artışları olduğunu belirterek, "Yılbaşında akaryakıt fiyatı 53 lira iken bugün 87 liraları buldu. Eğer hükümetimiz tarafından karşılanmasaydı şu anda 100 lirayı geçiyordu. Bizler de kamu hizmeti görevi görüyoruz. Bizim herhangi bir başka sektörde çalışanlar ile aldığımız akaryakıtın aynı fiyatta olmaması lazım. Bizler ücretsiz yolcu taşımacılığı yapacaksak diğer esnaflardan bir farkımız olmalı." diye konuştu.

Kara, 14 Şubat'ta Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik ile ücretsiz yolcu taşıma desteklerinin 8 bin 73 liraya yükseldiğini anımsatarak, bu ücretin günlük 7 kişiye tekabül ettiğini, kendilerinin ise günlük 400 kişiyi ücretsiz taşıdıklarını söyledi.

"BU BÖYLE GİDERSE ANKARA'DAN BAŞLAYIP TÜRKİYE'DE KONTAK KAPATACAĞIZ"

Ücretsiz yolcularla ilgili yaklaşık 5 yıldır Ankara Büyükşehir Belediyesinden destek yardımı yapıldığını aktaran Kara, "2026'nın ilk ayı itibarıyla bu yardım da durdu. Her geçen gün akaryakıta zam geliyor. Bilet zammı artık kaçınılmaz oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'tan istediğimiz, bilet fiyatlarına zam yapıp her bileti tam bilete tamamlamak lazım ya da araçlarımızın İstanbul modeli gibi kiralanması lazım." dedi.

Araçlara lastik alamadıklarını, araçların bakımlarını yaptıramadıklarını, deposunu dolduramadıklarını söyleyen Kara, şunları kaydetti:

"Bu böyle giderse Ankara'dan başlayıp Türkiye'de kontak kapatacağız. Türkiye'de ara zammın alınma kararı gelmiştir. Zam yapılsa dahi hükümetin desteği olmadan halk otobüsü esnafının yürüme şansı yok. Mayıs ayında büyükşehir belediyelerinde özel halk otobüslerine ilişkin herhangi bir karar, yasa çıkmazsa Ankara olmak üzere Türkiye genelinde kontak kapatacağız. Araçların anahtarlarını Türkiye Büyük Millet Meclisindeki milletvekillerine torbaların içerisinde getirip buyurun size torba yasası deyip bırakacağız." (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

