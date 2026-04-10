Dilencilerin üzerinden çıkan parayı 4 kişi zor saydı

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hamamyolu Caddesi'nde yapılan denetimlerde, 2 kadının bir engelli çocuğu kullanarak dilencilik yaptığını belirledi.

ÜZERLERİNDEN 19 BİN 600 LİRA ÇIKTI

Suçüstü yakalanan 2 kadının İzmit'ten dilencilik yapmak için kente geldiği anlaşıldı. Kontrolde, kadınların üzerlerinde 19 bin 600 lira ele geçirilirken parayı 4 kişi zor saydı.

Yakalanan kişilere Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken, dilencilikte kullanılan kap üzerinden çıkan paralar, tutanak altına alınarak kamuya aktarıldı. (DHA)