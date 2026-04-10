Midelerinde 1 kiloya yakın metamfetaminle yakalandılar

Yayınlanma:
Nevşehir’de midelerinde 101 kapsül halinde toplam 722 gram metamfetamin ile yakalanan S.B. ve O.R. tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S. B. ve O. R.’nin, ‘Yutma yöntemi’ ile kentte uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Ekipler, düzenlenen operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı.

midelerinde-uyusturucuyla-yakalanan-2-su-1253578-373064-001.jpg

Evde kaçak elektrikle uyuşturucu üretmişler!Evde kaçak elektrikle uyuşturucu üretmişler!

MİDELERİNDE KAPSÜLLER TESPİT EDİLDİ

Yapılan aramalarda hassas terazi, uyuşturucu sevkiyatında yutma yönteminde kullanılan materyaller, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 20 bin 210 TL, bin 320 avro ve 10 dolara el konuldu.

midelerinde-uyusturucuyla-yakalanan-2-su-1253580-373064-1-002.jpg

Gözaltına alınan S.B. ve O.R., muayene edilmek üzere Nevşehir Devlet Hastanesi’ne getirildi. Röntgeni ve ultrason çekiminde, şüphelilerin midelerinde kapsüller tespit edildi.

midelerinde-uyusturucuyla-yakalanan-2-su-1253586-373064.jpg

Yapılan müdahaleyle 2 şüphelinin midesinden 101 kapsül halinde 722 gram metamfetamin çıktı. Adliyeye sevk edilen S.B. ve O.R., tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Türkiye
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı