Hatay'da sağlık 'su altında' kaldı!

6 Şubat depremleri üzerinden 4 yıl geçmesine karşın Hatay’ın Samandağ ilçesinde sağlık altyapısına ilişkin sorunlar devam ediyor.

İktidarın iki ayda bitirdik diye övündüğü hastaneyi su bastı

Son olarak ilçede etkili olan yağışların ardından konteynerde hizmet veren bazı sağlık kurumları su altında kaldı. 1 Nolu Toplum Sağlığı Merkezi’nin hizmet verdiği konteynerde su baskını yaşandı. Sağlık hizmetinin hâlâ konteynerlerde hizmet vermesi tepkilere yol açtı.

Yurttaşlar, birçok kamu kurumunun kalıcı binalara geçtiğini ancak toplum sağlığı açısından kritik öneme sahip merkezin hâlâ geçici yapıda hizmet verdiğini dile getirdi. Sağlık hizmetlerinin bu koşullarda sunulmasının hem çalışanlar hem de hastalar açısından risk oluşturduğu belirtiliyor.

YURTTAŞLAR BİNA TALEP EDİYOR

Samandağ’da yaşayan Yaşam savunucusu Mevlüd Oruç, Toplum Sağlığı Merkezi için kalıcı bir bina yapılmasını talep ederek yetkililere çağrıda bulundu. Oruç, sağlık hizmetlerinin eşit ve nitelikli şekilde sunulması gerektiği vurgulanırken, ilçenin ihmal edildiği yönünde eleştiriler de dile getirildi. Yetkililerden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.