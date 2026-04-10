İstanbul aylardır böylesini görmedi: İBB 6 günlük müjdeyi verdi

İstanbul aylardır böylesini görmedi: İBB 6 günlük müjdeyi verdi
İstanbul dönem dönem yalancı baharı yaşasa da neredeyse 1 haftalık dilime yayılan hem sıcaklık artışı hem de yağışsız hava tahmini aylardır görmedi. Nisan ayında dahi kış soğuklarına kadar gerileyen ve bugün dolu yağışı yaşayan mega kent için haftalık tahminlerini güncelleyen İBB 6 günlük müjdeyi verdi.

Türkiye, bir soğuk bir sıcak hava sıcaklıkları ve sert yağışlarla kış aylarını tamamladı. Bahara girerken yaklaşan El Nino yazını açıklayan uzmanlar, hava durumunda yaşanacak dengesizliklere dikkat çekerek vatandaşları uyarmıştı.

Hava durumunda beklenen iniş çıkışlar yaşanırken sıcaklıklar ve yağış düzensizlikleri görüldü. İstanbul da değişken hava durumundan nasibini alırken iç açıcı tahminler İBB'den geldi. İBB AKOM, haftalık tahminlerinde hem sıcaklık artışını hem de güneşin yüzünü gösterdiği günleri duyurdu.

İSTANBUL AYLARDIR BÖYLESİNİ GÖRMEDİ...

Bugün yaşanan dolu yağışı ve akşam saatlerinde beklenen sağanak yağışın ardından yarından başlayarak sıcaklıkların yükseleceğini tahmin eden İBB, 6 günlük müjdeyi verdi.

İstanbul, aralıksız güneş ve sıcaklık artışını aylardır görmemişti.

İstanbul doluya tutuldu! Battaniyesini kapan dışarı koştuİstanbul doluya tutuldu! Battaniyesini kapan dışarı koştu

İBB tarafından açıklanan tahminlere göre, İstanbul'da hafta sonu yağış beklenmezken havada güneşli, zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olacağı tahmin ediliyor.

Gün içerisinde 14-16°C'ler arasında seyretmesi beklenen sıcaklıkların gece ve sabah erken saatlerde 5°C'ler civarına kış değerlerine gerileyerek üşütmeye devam edeceği öngörülüyor.

İstanbul'a uzanan hattaki yağış Ankara'ya kar bırakacak! Buz kestiren soğuk bu Nisan'ı unutturmayacakİstanbul'a uzanan hattaki yağış Ankara'ya kar bırakacak! Buz kestiren soğuk bu Nisan'ı unutturmayacak

İBB 6 GÜNLÜK MÜJDEYİ VERDİ

İstanbul'un önümüzdeki 6 günlük hava tahmin raporu şu şekilde açıklandı:

TarihHava DurumuSıcaklık (Min - Max)Yağış Miktarı
11.04.2026 CumartesiParçalı Bulutlu5°C - 13°CYağış Beklenmiyor
12.04.2026 PazarAz Bulutlu ve Açık4°C - 15°CYağış Beklenmiyor
13.04.2026 PazartesiParçalı ve Az Bulutlu5°C - 16°CYağış Beklenmiyor
14.04.2026 SalıParçalı Bulutlu7°C - 18°CYağış Beklenmiyor
15.04.2026 ÇarşambaParçalı ve Çok Bulutlu, Yerel Yağmurlu8°C - 15°C1-3 kg Arası
16.04.2026 PerşembeParçalı ve Çok Bulutlu9°C - 17°CYağış Beklenmiyor

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı