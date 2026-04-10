İstanbul doluya tutuldu! Battaniyesini kapan dışarı koştu

İstanbul, beklenen yağışlı havanın etkisine girerken sürpriz yaşadı. Sıcaklıklarda yaşanan ani düşüş, beyaz kabusu hatırlattı.

Yıllar önce binalarda delikler açan ve araçlarda göçük hasarlarına neden olan dolu yağışı kendini hatırlattı.

İSTANBUL DOLUYA TUTULDU! BATTANİYESİNİ KAPAN DIŞARI KOŞTU

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer alan bazı ilçelerde aniden bastıran dolu yağışı hayatı kısa süreliğine olumsuz etkiledi.

Başta Güngören ve Zeytinburnu olmak üzere Beşiktaş, Şişli, Esenler ve Sultangazi'de görülen dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye'de dolu etkisini gösterdi.

Kısa bir süre etkili olan dolu geçişi, yerini sağanak yağmura bırakarak etkisini kaybetti. (DHA)