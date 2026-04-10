İstanbul'a uzanan hattaki yağış Ankara'ya kar bırakacak! Buz kestiren soğuk bu Nisan'ı unutturmayacak

Türkiye önümüzdeki hafta beklenen sıcaklık artışından önce mevsim normallerinin altına gerileyen sıcaklıklarla kış şartlarını yaşamayı sürdürecek. Meteoroloji 44 ile sarı kodlu uyarı geçerken bu Nisan hafızalarda yerini alacak.

İstanbul'da sağanak ve Ankara'da kar yağışı beklenirken yağışların yarın da etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'A UZANAN HATTAKİ YAĞIŞ ANKARA'YA KAR BIRAKACAK!

Hava tahmin raporunda en dikkat çekici detay başkent Ankara'dan geldi. Nisan ortasına doğru gelinmesine rağmen Ankara, cuma ve cumartesi günlerini kar yağışının etkisi altında geçirecek. İstanbulluları ise soğuk havayla birleşen şiddetli sağanak yağışlar bekliyor. Megakentte yağışların özellikle hafta sonu boyunca etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara (Çanakkale hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağışlar görülecek. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken, hava sıcaklığındaki sert düşüşle birlikte İç Anadolu ve Doğu bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Özellikle Ankara ve çevresinde beklenen kar yağışının, kenti yeniden beyaza bürüyebileceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji, aralarında Doğu Anadolu'nun tamamı (Malatya ve Iğdır hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Hatay ve Bayburt’un da bulunduğu bölgelerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını duyurdu.

Toplamda 44 ili kapsayan sarı kodlu uyarıda; sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olunması istendi. Ayrıca rüzgarın Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden saatte 40-60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli eseceği bildirildi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesiyle birlikte "zirai don" riski de baş gösterdi. MGM; Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde hafif zirai don beklendiğini belirterek çiftçileri uyardı.

Öte yandan, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesinin kritik seviyede olduğu vurgulandı. Vatandaşların ve yetkililerin buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Uyarı Türü Etkilenen Şehirler Yıldırım / Gök Gürültülü Sağanak Adana, Hatay, K.Maraş, Osmaniye Yıldırım + Kuvvetli Yağış Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman Kuvvetli Yağış + Kar Yağışı Bitlis, Elazığ, Hakkari, Muş, Van Çoklu Uyarı (Yıldırım, Yağış, Kar) Şırnak, Siirt, Bingöl, Tunceli Kar + Yoğun Kar / Çığ Riski Erzincan, Erzurum, Kars, Bayburt, Ardahan Yoğun Kar / Çığ Riski Ağrı, Artvin, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Gümüşhane, Kastamonu, Kütahya, Rize, Sivas, Uşak, Yozgat, Kırıkkale, Karabük, Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bursa, Çorum, Giresun, Kırşehir, Trabzon

BUZ KESTİREN SOĞUK BU NİSAN'I UNUTTURMAYACAK

Bahar aylarını beklerken Türkiye, Nisan ayında adeta "kışın ikinci perdesini" yaşıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son tahminlere göre, ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyrederek dondurucu bir soğuk dalgasını beraberinde getiriyor.

Haritalarda net bir şekilde görülen yağış hattı, Marmara ve Karadeniz üzerinden gelerek İç Anadolu’yu karla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu ise kuvvetli sağanak yağışlarla etkisi altına alıyor. Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgar uyarıları "kırmızı" alarm seviyesine yaklaşırken, yağışların oluşturduğu bu geniş hat ülkeyi adeta ikiye bölüyor.

HAVALAR NE ZAMAN DÜZELECEK?

Soğuk ve yağışlı hava dalgası hafta sonu boyunca etkisini hissettirse de, bahar güneşi için tarih verildi. Haritalara göre, 14 Nisan Salı günü itibarıyla yağışlı sistem yurdu terk etmeye başlayacak. Salı gününden itibaren sıcaklıkların hızla yükselmesi ve 15-16 Nisan tarihlerinde güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte havaların mevsim normallerine dönmesi bekleniyor.

Vatandaşların, özellikle iç kesimlerdeki zirai don riskine ve Doğu bölgelerindeki çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları hatırlatılıyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? HAVA KAÇ DERECE?

Meteoroloji "Bugün hava nasıl olacak?", "Hava kaç derece?" sorularına yanıt verdi. İşte bölge bölge, il il günlük hava durumu raporları:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çanakkale hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

BURDUR °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 19°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman hariç) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KAYSERİ °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bayburt çevrelerinde yeel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

RİZE °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülecek olan yağışların; bölge genelinde (Malatya ve Iğdır hariç) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 5°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 16°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Doğu Akdeniz’de fırtına; Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısı öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, öğle saatlerinden itibaren batısı 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, batısı akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.