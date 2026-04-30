Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanığın 'öpücük' savunmasına mahkeme başkanından sert tepki

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 24 Aralık 2025 tarihinde meydana gelen olayda, Yusuf Ündeş (46), boşanma aşamasında olduğu eşi Tülay Ündeş (45) ve kayınvalidesi Zaide Alkaç'ı (64) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Hasta bir akrabalarını ziyaretten dönen anne ve kızın yolunu köprü üzerinde otomobiliyle kesen Ündeş, araçtan aldığı tüfekle ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan anne ve kızı hayatını kaybederken, kaçan Yusuf Ündeş polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına sanık Yusuf Ündeş SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşma salonunda öldürülen Tülay Ündeş'in babası, üç oğlu ve taraf avukatları hazır bulundu.

TANIKLAR SİSTEMATİK ŞİDDETİ ANLATTI: VÜCUDUNUN HER YERİ ÇÜRÜKTÜ

Duruşmada dinlenen tanıklar, hayatını kaybeden Tülay Ündeş'in maruz kaldığı şiddeti detaylarıyla aktardı. Maktulün kız kardeşi A.D. (39), ablasının Yusuf Ündeş'ten ekonomik, fiziksel ve cinsel şiddet gördüğünü, kendisine morluklarını gösterdiğini belirtti. A.D., sanığın "Boşan da göreyim" diyerek ablasını sürekli tehdit ettiğini söyledi.

Komşu H.T. (37) ise mahkemede verdiği ifadede sarsıcı detaylar paylaştı. H.T., "Sarılmak istediğimde beni itiyor, 'Sağıma çok yatmışım, acıyor' diyordu. Şiddet gördüğünü bildiğim için bir gün tişörtünü açtım; vücudunun her yeri çürüktü. Yusuf, eşi ayrılmak istediğinde benim önümde de 'Mezar mezar, toprak toprak' derdi" şeklinde konuştu.

SANIĞIN "ÖPÜCÜK" SAVUNMASINA MAHKEME BAŞKANINDAN SERT TEPKİ

Şiddet iddialarını reddeden sanık Yusuf Ündeş, eşinin vücudundaki morluklar hakkında "Keşke şikayetçi olsaydı da kendimi ispatlasaydım. Benim vücudumda da morluklar var ama dövme değil, öpmeye bağlı" savunmasını yaptı. Sanığın bu sözleri üzerine mahkeme başkanı, "İnsanın vücudunda öpmeyle çürük olur mu be" diyerek tepki gösterdi. Ündeş ise "Vallahi eşime şiddet uygulamadım. Bu olayı da yaptığım için çok üzgünüm, pişmanım" dedi.

ÖZ OĞLU BABASINI YALANLADI: DOLABIMIZDA PEYNİR BİLE YOKTU

Duruşmada dinlenen sanığın 14 yaşındaki oğlu U.Ü., babasının ailesine baktığı yönündeki iddialarını yalanladı. U.Ü., "Babam TTK'dan emekliydi, borcu yoktu ama bize para vermezdi. 'Çoluk çocuğuma bakıyordum' diyor ama dolabımızda peynir bile yoktu. Bana bir kez bile 'Al şu 10 lirayı kek al' demedi. Annemin iş çamaşırları hep yırtıktı, babam ailesine bakmıyordu" ifadelerini kullandı.

Sanık Yusuf Ündeş ise savunmasının devamında, olay günü eşi ve ailesine kendisine zarar vermeleri için yalvardığını öne sürerek, "Beni sen vur dedim. Bana 'Senin de ölümün yakın' dediklerinde sonrasını hatırlamıyorum. Eşimi çok sevdim" iddiasında bulundu.

SAVCI 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ

Duruşma sonunda mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Yusuf Ündeş'in; eşi Tülay Ündeş'e yönelik "Eşe ve kadına karşı kasten öldürme", kayınvalidesi Zaide Alkaç'a yönelik ise "Kadına karşı kasten öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi. (DHA)