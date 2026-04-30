Dalgıç ekibi denizden çıkar çıkar bitiremedi

Dalgıç ekibi denizden çıkar çıkar bitiremedi
Muratpaşa Belediyesi'nin gönüllü dalgıç ekibi, yaz sezonu öncesinde Mermerli Plajı'nda deniz dibi temizliği yaptı. Denizden ambalaj atıkları, teneke kutular, cam şişeler, iskele merdiveni, ahşap ve metal parçalar çıkarıldı.

Çalışma, Antalya Valiliği tarafından yürütülen çevre ve deniz koruma hareketi olan Antalya Mavi Deniz İnisiyatifi kapsamında hayata geçirildi.

Muratpaşa Belediyesi ile Su Altı Sporları Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinliğe, Sup Club Antalya gönüllüleri de destek verdi. Temizlik çalışması, deniz polisinin gözetiminde güvenli şekilde yürütüldü.

LİMANDA BİR ARAYA GELDİLER

Sabah saatlerinde limanda bir araya gelen dalgıçlar, ekipman kontrollerinin ardından gruplar halinde metrelerce derinliğe dalış gerçekleştirdi. Su yüzeyinde ise Sup Club Antalya gönüllüleri, suplarıyla ekibe eşlik ederek çalışmaya destek oldu.

Çalışma sırasında ambalaj atıkları, teneke kutular, cam şişelerin yanı sıra oksitlenmiş iskele merdiveni ile çeşitli ahşap ve metal parçalar sudan çıkarıldı. Temizlik çalışmasıyla yaz sezonu öncesinde kıyıların daha sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi hedeflenirken deniz ekosisteminin korunmasına da katkı sağlandı.

Denizden 5 ton çıkarıldı: 38 profesyonel dalgıç su altına indiDenizden 5 ton çıkarıldı: 38 profesyonel dalgıç su altına indi

DENİZ KİRLİLİĞİ ARTIYOR

Dalış eğitmeni Ercüment Şen, “Çevre Temizlik İl Eylem Planı kapsamında Muratpaşa Belediyesi iş birliği ile tarihi Mermerli Plajımızda temizlik yaptık. Bu temizliğimiz, büyük bir organizasyon sonucu gerçekleşti" dedi.

Düzenli aralıklarla yapılan deniz dibi temizliklerinin olumlu sonuçlar doğurduğunu belirten Şen, bunun yanı sıra çevresel faktörler sebebiyle temizlenemeyen birçok nokta olduğunun da altını çizdi.

Şen, “Çevresel etkilerin büyümesi ve artan insan nüfusu ile beraber bu bize katlanarak geri geliyor. Bizler ne kadar temizlersek temizleyelim, bir o kadarı hatta daha fazlası denizden çıkarılmayı bekliyor" dedi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Meteoroloji yarın için uyardı: Fırtına geliyor
Meteoroloji yarın için uyardı: Fırtına geliyor
Seyir halindeki TIR'da yangın çıktı: kullanılamaz hale geldi!
Seyir halindeki TIR'da yangın çıktı: kullanılamaz hale geldi!
Kirasını tıkır tıkır ödeyen üniversiteliyi ev sahibinin borcu yüzünden sokağa attılar
Kirasını tıkır tıkır ödeyen üniversiteliyi ev sahibinin borcu yüzünden sokağa attılar