Denizden 5 ton çıkarıldı: 38 profesyonel dalgıç su altına indi

Antalya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlenen kıyı temizliği etkinliğinin ikinci etabında, 38 profesyonel dalgıcın katılımıyla denizden yaklaşık 5 ton atık çıkarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Antalya İli Deniz Çöpleri Eylem Planı' (DÇEP) kapsamında, deniz ve kıyı kirliliğine dikkati çekmek amacıyla Kaleiçi Yat Limanı'nda kıyı temizliği etkinliği düzenlendi. Etkinliğin ikinci etabında su altına inen 38 profesyonel dalgıç, deniz dibinde biriken atıkları gün yüzüne çıkardı.

ATIKLAR VİNÇLİ HİZMET TEKNESİ YARDIMIYLA KARAYA TAŞINDI

Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü (ANTSAK) ve Akdeniz Yunus Dalış Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan 3 yıldız ve eğitmen seviyesinde bröveye sahip dalgıçlar görev aldı.

Dalgıçlar tarafından su altından çıkarılan atıklar, vinçli hizmet teknesi yardımıyla karaya taşındı.

Çalışmaya dalgıçların yanı sıra, bir vinçli hizmet teknesi de eşlik etti. Deniz tabanından çıkarılan yoğun miktardaki atıklar, tekne vinci aracılığıyla kıyıya alındı.

Temizlik çalışmasıyla Kaleiçi Yat Limanı'ndan yaklaşık 5 ton atık çıkarılarak deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

