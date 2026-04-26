Gaziantep'i dolu vurdu: Kent beyaza büründü

Gaziantep'te etkili olan dolu, yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte dolu, yerini yağmura bıraktı.

Kent merkezinde akşam saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yaklaşık 20 dakika süren yağışın ardından cadde ve kaldırımlar beyaza büründü.

5 dakika süren dolu yağışı sonrası ilçe beyaza büründü

DOLU YERİNİ YAĞMURA BIRAKTI

Bazı vatandaşlar araçlarını korumak için üzerlerini örtülerle kapatırken, bazıları ise durak ve iş yerlerine sığındı.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte dolu, yerini yağmura bıraktı. (AA)

DOLU YAĞIŞI NEDEN OLUR?

Dolu, fırtına bulutları (kümülonimbus) içindeki güçlü dikey hava akımlarının, yağmur damlacıklarını atmosferin çok soğuk (donma noktası altı) katmanlarına taşıyıp aniden dondurmasıyla oluşuyor.

Bu buz parçacıkları, bulut içinde aşağı-yukarı hareket ederek katman katman büyüyor ve ağırlığı hava akımının taşıyamayacağı düzeye ulaştığında yeryüzüne düşüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
Türkiye
Suriye'den sıkılan kurşun sınırı aşarak Türk profesöre isabet etti!
Suriye'den sıkılan kurşun sınırı aşarak Türk profesöre isabet etti!
Dev sahil şeridinde iğne atacak yer kalmadı
Dev sahil şeridinde iğne atacak yer kalmadı
Malatya’da korkutan kaza! 2 polis yaralandı
Malatya’da korkutan kaza! 2 polis yaralandı