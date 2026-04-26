Gaziantep'i dolu vurdu: Kent beyaza büründü

Kent merkezinde akşam saatlerinde aniden başlayan dolu yağışı, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yaklaşık 20 dakika süren yağışın ardından cadde ve kaldırımlar beyaza büründü.

5 dakika süren dolu yağışı sonrası ilçe beyaza büründü

DOLU YERİNİ YAĞMURA BIRAKTI

Bazı vatandaşlar araçlarını korumak için üzerlerini örtülerle kapatırken, bazıları ise durak ve iş yerlerine sığındı.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte dolu, yerini yağmura bıraktı. (AA)

DOLU YAĞIŞI NEDEN OLUR?

Dolu, fırtına bulutları (kümülonimbus) içindeki güçlü dikey hava akımlarının, yağmur damlacıklarını atmosferin çok soğuk (donma noktası altı) katmanlarına taşıyıp aniden dondurmasıyla oluşuyor.

Bu buz parçacıkları, bulut içinde aşağı-yukarı hareket ederek katman katman büyüyor ve ağırlığı hava akımının taşıyamayacağı düzeye ulaştığında yeryüzüne düşüyor.