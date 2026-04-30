Eşini katleden sanığa 'kasten yaralama'dan 14 yıl

Olay, 21 Ocak 2025 tarihinde saat 19.30 sıralarında Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi'nde yaşandı. 34 yaşındaki Yunus Korkut, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak iki çocuk annesi eşi Ummuhan Korkut'un bayıldığını ve ağzından köpükler geldiğini iddia etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 25 yaşındaki kadını önce Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağırlaşan Korkut, buradan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

DARP VE BEYİN KANAMASI TESPİT EDİLDİ

Hastanede yapılan tetkikler, olayın bir 'bayılma' değil, ağır bir şiddet vakası olduğunu ortaya koydu. Genç kadının vücudunda morluklar tespit edilirken, darba bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Acilen ameliyata alınan Ummuhan Korkut, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Bu süreçte Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, Yunus Korkut'u gözaltına aldı. Eşini darbederek ölümüne yol açmakla suçlanan fail, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM MÜCADELESİ BİR HAFTA SÜRDÜ

Hastanede bir hafta boyunca yaşam mücadelesi veren Ummuhan Korkut, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Korkut'un cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak Köyceğiz'in Beyobası Mahallesi'nde toprağa verildi.

İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMA DEĞİŞTİ, CEZA 14 YILDA KALDI

Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında, olayın hukuk boyutu netleşti. Hazırlanan iddianamede sanık hakkında "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı. Ancak karar duruşmasında mahkeme heyeti, suçun niteliğini değiştirerek Yunus Korkut'u "Eşe karşı ölüm neticesine sebebiyet veren kasten yaralama" suçundan 14 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme, suçun işleniş şekli ve sanığın kastının yoğunluğunu gerekçe göstererek cezada herhangi bir "takdiri indirim" (iyi hal indirimi) uygulamadı. Tutuklu sanık Yunus Korkut duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılırken, maktulün yakınları mahkeme salonunda hazır bulundu. (DHA)