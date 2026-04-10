Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ağır 4 yaralı

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu’nda yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda üç aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kazada biri ağır olmak üzere toplam dört kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza, saat 13.45 sıralarında otoyolun Reşadiye mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon kontrolünü kaybederek önünde bulunan araçlara çarptı. Çarpışmanın etkisiyle üç araç birbirine girdi ve zincirleme kaza meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi. Kaza sebebiyle Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.

"BUZLANMA OLMUŞ"

Kazaya karışan Özgür Özgül, "İlerdeki virajda dolu nedeniyle aşırı buzlanma olmuş. Geç fark ettik bu iki araç kazalıydı. Bizde döne döne bariyerlere vurarak durabildik. İnşallah kimsenin canına bir şey gelmez. Ağır yaralı bir hanımefendi ve beyefendi var. Umarım herkes iyi olur. Bizde çok şükür bir şey yok" ifadelerini kullandı. (DHA)