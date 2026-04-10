Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ağır 4 yaralı

Yayınlanma:
İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu’nda yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda üç aracın karıştığı zincirleme bir trafik kazası meydana geldi. Kazada biri ağır olmak üzere toplam dört kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza, saat 13.45 sıralarında otoyolun Reşadiye mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde direksiyon kontrolünü kaybederek önünde bulunan araçlara çarptı. Çarpışmanın etkisiyle üç araç birbirine girdi ve zincirleme kaza meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra hastanelere kaldırıldıkları öğrenildi. Kaza sebebiyle Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlattı.

cekmekoy-kuzey-marmara-otoyolunda-zinci-1254389-373291.jpg

Kuzey Marmara Otoyolu sürücüleri isyan ettirdi! 'Her yerde var ücretli yolda yok!'Kuzey Marmara Otoyolu sürücüleri isyan ettirdi! 'Her yerde var ücretli yolda yok!'

"BUZLANMA OLMUŞ"

Kazaya karışan Özgür Özgül, "İlerdeki virajda dolu nedeniyle aşırı buzlanma olmuş. Geç fark ettik bu iki araç kazalıydı. Bizde döne döne bariyerlere vurarak durabildik. İnşallah kimsenin canına bir şey gelmez. Ağır yaralı bir hanımefendi ve beyefendi var. Umarım herkes iyi olur. Bizde çok şükür bir şey yok" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Türkiye
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı