Kuzey Marmara Otoyolu sürücüleri isyan ettirdi! 'Her yerde var ücretli yolda yok!'

İstanbul’da dün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırarak kent genelinde hayatı zorlaştırdı. Özellikle Avrupa Yakası’nda Esenler, Bağcılar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan çevrelerinde yoğun kar yağışı görüldü. Sabahın erken saatlerinde yağış daha da şiddetlendi.

Kuzey Marmara Otoyolu kar altında kaldı! CHP'li Günaydın o anları paylaştı: Ne tuzlama var ne de temizleme...

Yoğun kar yağışından, iktidarın Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilen projelerden biri olan Kuzey Marmara Otoyolu da etkilendi. Otoyolun işletmesinden sorumlu konsorsiyumun gerekli önlemleri almadığı yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

KUZEY MARMARA OTOYOLU YURTTAŞI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Kuzey Marmara Otoyolu’nu kullanan bir yurttaş, sosyal medyada bir video paylaşarak yaşadığı duruma tepki gösterdi. Videoda, “Geçişlerde 20, 30, 50, 200 TL almasını biliyorsun. Neden yolda bir tane kar küreme aracı yok? Diğer yollarda var. Bu ücretli yolda bir tane göremiyorum” ifadelerine yer verildi.