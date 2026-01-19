Kuzey Marmara Otoyolu kar altında kaldı! CHP'li Günaydın o anları paylaştı: Ne tuzlama var ne de temizleme...

İstanbul’da gece saatlerinde etkisini kaybeden kar yağışı, sabaha karşı yeniden kuvvetlenerek kent genelinde etkili oldu. Saat 05.00 itibarıyla özellikle Avrupa Yakası’nda Esenler, Bağcılar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan bölgelerinde yoğun kar sağanakları görüldü. Sabah saatlerinde kar yağışı şiddetini artırdı.

İktidarın 'Yap İşlet Devret' modeli ile gerçekleştirdiği projelerinden biri olan Kuzey Marmara Otoyolu da kar yağışının etkisi altında kaldı. Sorumluluğun konsorsiyumda olduğu otoyolda hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı yönündeki eleştiriler sosyal medyada gündem oldu.

"YOL TEMİZLEMEYE, TUZLAMAYA YÖNELİK HİÇBİR FAALİYETTE GÖRMÜYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, sosyal medya platformu X’ten otoyolun anlık durumunu paylaşarak duruma tepki gösterdi. Günaydın paylaşımında, “Kuzey Marmara otoyolu anlık. Yap işte devret modeli ile her yıl büyük paralar aktarılıyor. An itibarıyla hiçbir trafik güvenliği yok. Tüm şeritler karla kaplanmış durumda. Yol temizlemeye, tuzlamaya yönelik hiçbir faaliyette görmüyoruz. Umarım bugün yolda bulunan tüm yurttaşlarımız açısından kazasız belasız sona erer” ifadelerini kullandı.