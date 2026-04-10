Kulüpte tanışıp evine götürdü: Gördüklerine inanamadı

İstanbul’da geçtiğimiz akşam saatlerinde yaşanan olayda, iş insanı Ş.T. eğlenmek amacıyla Bebek’te bulunan bir bara gitti. Mekanda vakit geçirdiği sırada A.K. isimli kadınla tanışan Ş.T., gecenin ilerleyen saatlerinde kadınla yakınlık kurdu.

KULÜPTE TANIŞIP EVİNE GÖTÜRDÜ

Sabah'ta yer alan habere göre, A.K.'nın “Evinize gidelim” şeklindeki teklifini kabul eden iş insanı, mekandan ayrılarak kadınla birlikte kendi ikametine geçti.

Ancak eve ulaştıktan bir süre sonra A.K., Ş.T.’den uyuşturucu madde temin etmesini istedi.

Ş.T.’nin bu talebi kesin bir dille reddetmesi üzerine geri adım atmayan A.K., bu kez “Kendim için isteyeyim” diyerek bir şahsı adrese çağırdı.

GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

Kısa süre sonra eve gelen ve "torbacı" olduğu belirtilen kişinin ardından kadın, asıl niyetini ortaya koydu. A.K., iş insanına hem o an getirilen maddenin parasını hem de daha önceden kalan 50 bin liralık borcunu ödemesi gerektiğini söyledi.

Böyle bir borcu ödemeyi kabul etmeyen Ş.T., beklemediği bir tehditle karşı karşıya kaldı.

Genç kadın, parayı alamaması durumunda “Polisi arar, uyuşturucu ihbarı yaparım” diyerek iş insanına şantaj yaptı.

Yaşadığı olay karşısında büyük korku ve şaşkınlık yaşayan Ş.T., istenen 50 bin lirayı ödedikten sonra kadını evinden uzaklaştırdı.