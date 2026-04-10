Kulüpte tanışıp evine götürdü: Gördüklerine inanamadı

İş insan Ş.T. eğlenmeye gittiği kulüpte A.K ile tanışıp evine götürdü. A.K'nın uyuşturucu istemesiyle başlayan olaylar karşısında gördüklerine inanamadı. Hem parasından oldu hem de tehdit edildi.

İstanbul’da geçtiğimiz akşam saatlerinde yaşanan olayda, iş insanı Ş.T. eğlenmek amacıyla Bebek’te bulunan bir bara gitti. Mekanda vakit geçirdiği sırada A.K. isimli kadınla tanışan Ş.T., gecenin ilerleyen saatlerinde kadınla yakınlık kurdu.

KULÜPTE TANIŞIP EVİNE GÖTÜRDÜ

Sabah'ta yer alan habere göre, A.K.'nın “Evinize gidelim” şeklindeki teklifini kabul eden iş insanı, mekandan ayrılarak kadınla birlikte kendi ikametine geçti.

Ancak eve ulaştıktan bir süre sonra A.K., Ş.T.’den uyuşturucu madde temin etmesini istedi.

Ş.T.’nin bu talebi kesin bir dille reddetmesi üzerine geri adım atmayan A.K., bu kez “Kendim için isteyeyim” diyerek bir şahsı adrese çağırdı.

GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI

Kısa süre sonra eve gelen ve "torbacı" olduğu belirtilen kişinin ardından kadın, asıl niyetini ortaya koydu. A.K., iş insanına hem o an getirilen maddenin parasını hem de daha önceden kalan 50 bin liralık borcunu ödemesi gerektiğini söyledi.

Uyuşturucu soruşturması! 11 ünlü isme yurt dışına çıkış yasağıUyuşturucu soruşturması! 11 ünlü isme yurt dışına çıkış yasağı

Böyle bir borcu ödemeyi kabul etmeyen Ş.T., beklemediği bir tehditle karşı karşıya kaldı.

Genç kadın, parayı alamaması durumunda “Polisi arar, uyuşturucu ihbarı yaparım” diyerek iş insanına şantaj yaptı.

Yaşadığı olay karşısında büyük korku ve şaşkınlık yaşayan Ş.T., istenen 50 bin lirayı ödedikten sonra kadını evinden uzaklaştırdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Türkiye
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı