İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ünlülere yönelik yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında bu sabah gözaltına alınan Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş, Enes Güler, Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Emre Fel Öztürk, Mert Demir ve Ender Eroğlu; uyuşturucu testlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) götürüldü.

Son dakika | Ünlülere bir uyuşturucu dalgası daha! Norm Ender ve Burak Deniz de listede!

6 KİŞİ ATK'DAN SERBEST

Burada saç, kan ve idrar örnekleri alınan ünlü isimlerden Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Emre Fel Öztürk, Mert Demir ve Ender Eroğlu serbest bırakıldı.

5 İSİM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş ve Enes Güler ise ATK'dan sonra adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen 5 ünlü isim, haklarında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

11 ÜNLÜ İSME YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI

Burak Deniz, Emir Can İğrek, Elif Büşra Pekin, Ogün Alibaş ve Enes Güler hakimlik tarafından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ATK'dan doğrudan serbest bırakılan Hafsanur Sancaktutan, Serra Pirinç, Utku Ünsal, Emre Fel Öztürk, Mert Demir ve Ender Eroğlu hakkında ise dosya üzerinden yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulandı.

3 İSME GÖZALTI YAPILAMADI

Soruşturma kapsamında aynı grupla birlikte haklarında gözaltı kararı verilen Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal ve Ahsen Eroğlu adreslerinde bulunmadıkları için gözaltına alınamadı.

Ahsen Eroğlu'nun tiyatro turnesi nedeniyle şehir dışında bulunduğu öğrenilirken, Somer Sivrioğlu'nun ise işi nedeniyle Avustralya'da olduğu ve yurda dönüş için biletini aldığı öğrenildi.

BAŞSAVCILIKTAN 3 İSİM HAKKINDA AÇIKLAMA

Soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alınamayan 3 isim hakkında yapılan açıklamada ise "2 kişinin arama çalışmalarının sürdüğü, bir kişinin ise yurt dışında olduğunun tespit edildiği" belirtildi.