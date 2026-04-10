Son anketten tüm dengeleri değiştirecek sonuçlar! Tablo 2023'ten çok farklı

Toplumda erken ya da ara seçim talepleri güçlenirken, son kamuoyu araştırması siyaset sahnesinde kartların yeniden dağıldığını gösterdi. Ankete göre CHP, yüzde 32.2 ile birinci parti konumuna yükselirken, AKP yüzde 30.9 ile ikinci sıraya geriledi. İki parti arasındaki fark 1.3 puan olarak ölçüldü.

HBS Araştırma Şirketi tarafından 51 şehirde 6 bin kişi ile yapılan son ankete dikkat çeken bir diğer unsur ise seçmen dağılımındaki değişim oldu. DEM Parti yüzde 8.7 ile konumunu korurken, yeni kurulan Anahtar Parti yüzde 6.4’lük oranıyla siyasete hızlı bir giriş yaptı. İYİ Parti yüzde 5.8, MHP ise yüzde 5.7 seviyesinde ölçülürken, iki partinin de oy kaybı yaşadığı görüldü.

Zafer Partisi yüzde 3.2, Yeniden Refah Partisi yüzde 3.1 oranına ulaşırken, Türkiye İşçi Partisi’nin oy oranı yüzde 0.9’da kaldı. “Diğer” partilerin toplamı ise yüzde 3.1 olarak hesaplandı.

Kararsızlar dağıtılmadan önce

2023’E GÖRE TABLO TERSİNE DÖNDÜ

Ortaya çıkan veriler, 2023 genel seçimleriyle kıyaslandığında çarpıcı bir değişime işaret ediyor. 2023’te yüzde 35.6 ile birinci olan AKP’nin oy oranında yaklaşık 5 puanlık düşüş yaşandığı görülüyor. Aynı dönemde yüzde 25.4 oy alan CHP ise yaklaşık 7 puanlık artışla zirveye yerleşmiş durumda.

Kararsız seçmenlerin dağıtılmasından sonraki sonuçlar

İYİ Parti’nin 2023’teki yüzde 9.7’lik oy oranından yüzde 5.8’e gerilemesi, MHP’nin ise yüzde 10.1’den yüzde 5.7’ye düşmesi dikkat çekti. DEM Parti’nin oy oranı büyük ölçüde sabit kalırken, Zafer ve Yeniden Refah partilerinin sınırlı da olsa yükseliş gösterdiği görüldü.