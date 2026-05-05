5 ilde organize suç operasyonu: 63 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda Başakşehir merkezli bir suç örgütünü takibe aldı. Yapılan incelemeler, örgütün liderliğini yapan Ş.B.’nin halihazırda işlediği suçlar nedeniyle cezaevinde bulunduğunu ortaya çıkardı. Örgüt liderinin, kurşunlama ve yaralama talimatlarını cezaevinden verdiği, bu eylemleri örgüt üyelerine veya para karşılığı anlaştığı üçüncü kişilere yaptırdığı tespit edildi.

ESNAFA BASKI VE UYUŞTURUCU RANTI

Emniyet birimlerinin tespitlerine göre örgütün saldırıları; esnaf üzerinde korku ve baskı oluşturmak, uyuşturucu gelirinin paylaşımı ve bölgesel rant anlaşmazlıkları nedeniyle gerçekleştirildi. Suç örgütünün çok sayıda yaralama ve kurşunlama olayına karıştığı belirlenirken, bu eylemlerin koordinasyonunun cezaevindeki lider tarafından sağlandığı bilgisine ulaşıldı.

38 TUTUKLUYA RAĞMEN FAALİYETLER SÜRDÜ

Soruşturma kapsamında daha önceki tarihlerde de aynı örgüte yönelik operasyonlar yapıldığı bilgisi paylaşıldı. Aralarında örgüt lideri Ş.B.'nin de bulunduğu 38 kişinin daha önceki operasyonlarda tutuklanarak cezaevine gönderildiği, ancak örgütün faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi. Bu sabah İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen helikopter destekli yeni operasyonla 63 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE CEPHANE

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda örgütün silah kapasitesi ve uyuşturucu trafiği kayıt altına alındı. Yapılan aramalarda; 1 adet uzun namlulu tüfek, 3 adet otomatik tabanca, 13 adet ruhsatsız tabanca, 3,25 kilogram uyuşturucu madde ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 63 kişiyle ilgili adli süreç devam ediyor. (DHA)