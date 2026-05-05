Son dakika | 3 ilde change araç operasyonu: 28 araç ele geçirildi

Son dakika haberi... Ağır hasarlı araçların seri numaralarını hacizli araçlara uyarlayıp 'change' araç satan şebekeye düzenlenen operasyonda 16 kişi yakalanırken, 28 aracın change yapıldığı ortaya çıktı. ele geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, oto hırsızlığına yönelik yürütülen çalışmalarda, şüphelilerin trafik kazası, yangın ve deprem gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçlara ait fabrikasyon seri numaralarını temin ettikleri hacizli, yakalamalı araçların üzerine uyarlayarak 'change' işlemi yapıldığı tespit edildi. Bu yöntemle change yaptıkları araçları üçüncü kişilere satarak haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

İstanbul merkezli Samsun ve Antalya’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında change yapıldığı belirlenen 28 araç ele geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyona dair basın açıklaması şu şekilde oldu:


"Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen projeli bir soruşturma
dosyası kapsamında ;

Şüphelilerin trafik kazası, yangın, deprem vb. doğal afetler nedeniyle ağır hasar alarak
kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarını özellikle Bulgaristan ülkesi olmak üzere yurt dışından getirilen araçlarla change yaparak 3. İyiniyetli kişilere sattığı ve haksız kazanç elde
ettiklerinin tespit edilmesi üzerine Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığımızca suça konu 40 adet araca el konulduğu, temin
edilen araçlar üzerinde yapılan bilirkişi incelemesi neticesinde bu aşamada 28 aracın change yapıldığı anlaşılmakla,

17 şüpheli hakkında İstanbul ili Avcılar ,Esenyurt, Beylikdüzü ilçeleri ile Samsun ve Antalya illerinde bulunan ikamet ve iş yerine ait 20 adreste Cumhuriyet Başsavcılığımızca 05/05/2026 tarihinde arama yapılmasına, suça konu delillere ve eşyalara el konulmasına, şüphelilerin gözaltına
alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesine yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

