Son dakika | Bornova Belediye Başkanının serbest bırakılmasına itiraz! Yakalama kararı talep edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bornova Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 kişiyle birlikte gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, dün tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından serbest bırakılmıştı.

SAVCILIK İTİRAZ EDİP YAKALAMA KARARI TALEP ETTİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ve beraberindeki üç kişinin serbest bırakılmasına itiraz etti, yakalama kararı talep etti.

SAVCILIK DÜN DE TUTUKLANMASINI İSTEMİŞTİ

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilişkisi olduğu öne sürülen Aslıhan.A.'nın İzmir Bornova Belediyesi'nde işe sokulduğu ve işe hiç gitmediği halde maaş aldığı iddialarının ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de aralarında bulunduğu 4 kişinin dün akşamö mahkemece serbest bırakılmasına itiraz edildi.

Dün akşam savcılık ifadesinin ardından başkan dahil 4 kişi 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, Aslıhan A.'nın yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla olmak üzere 4 kişinin serbest bırakılmasına karar vermişti.