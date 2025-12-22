Kendisinden para isteyen dilenciyi bıçaklayıp kaçtı!

Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı üzerinde, Seyhan Nehri kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında otomobilini park etmiş halde bekleyen sürücünün yanına gelen ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, para isteyerek dilenmeye başladı. Sürücünün olumsuz yanıt vermesi üzerine ikili arasında sözlü tartışma başladı.

BIÇAKLA YARALAYIP KAYIPLARA KARIŞTI

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine sürücü, aracından inerek yanındaki bıçakla dilenciyi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye vakit kaybetmeden polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS FİRARİ SÜRÜCÜNÜN PEŞİNDE

Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası otomobiliyle hızla bölgeden uzaklaşan sürücünün kimliğini tespit etmek ve yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.