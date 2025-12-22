AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! 5 günlük rapor yayımlandı: Hem yağmur hem rüzgar

İstanbul genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağışlı hava ve kuvvetli rüzgar, İstanbullulara zor anlar yaşatırken, İBB AKOM’dan konuya ilişkin kapsamlı bir rapor yayımlandı. Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmaları istendi.

Rüzgarın poyrazdan sert esmesi ve sıcaklıkların hafta sonuna doğru hissedilir derecede düşmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU ALARMI: POYRAZ VE SAĞANAK BİRLEŞİYOR

AKOM tarafından yayımlanan 22 Aralık 2025 tarihli rapora göre, önümüzdeki bir hafta boyunca İstanbul semalarında çoğunlukla bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında, yani 11 ile 13 derece aralığında seyretmesi beklenirken, rüzgar faktörü hissedilen sıcaklığı düşürecek.

Raporda yer alan "Dikkat" uyarısında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da önümüzdeki bir hafta boyunca havada çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken, sıcaklıkların 11-13°C aralığında mevsim normalleri civarı ve üzerinde seyretmeye devam edeceği, kuvvetli (20-50km/s) kuzeyli rüzgarlar ile birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU

Haftanın ilk iş gününde nem oranının yüzde 75-95 bandında seyredeceği belirtildi. Gün boyu aralıklarla devam edecek yağışlarda metrekareye 5 ila 15 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor.

Sabah: 10°C (Yağmurlu)

Öğle: 12°C (Yağmurlu)

Akşam: 10°C (Yağmurlu)

Gece: 9°C (Yağmurlu)

Deniz suyu sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü İstanbul'da, rüzgarın kuzeydoğudan (Poyraz) saatte 10 ila 40 km hızla eseceği bildirildi.

HAFTA SONU SICAKLIKLAR 3 DERECEYE KADAR DÜŞÜYOR

AKOM'un haftalık tablosunda en dikkat çeken detay ise hafta sonu beklenen sıcaklık düşüşü oldu. Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 12-14 derece bandında seyredecek olan sıcaklıklar, Cumartesi günü itibarıyla gündüz 7 dereceye, gece ise 3 dereceye kadar gerileyecek.

İşte AKOM verilerine göre İstanbul'un 5 günlük hava tahmini:

23 Aralık Salı: Parçalı ve çok bulutlu. Sıcaklık en düşük 8, en yüksek 12 derece olacak. Metrekareye 3-10 kg yağış bekleniyor.

24 Aralık Çarşamba: Gün genelinde parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu. En yüksek sıcaklık 14 dereceye çıkacak.

25 Aralık Perşembe: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. Sıcaklıklar 8-12 derece aralığında.

26 Aralık Cuma: Haftanın yağışsız geçmesi beklenen tek günü. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak ancak sıcaklıklar 9 dereceyi geçmeyecek.

27 Aralık Cumartesi: Soğuk hava dalgası etkisini gösteriyor. Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu havada sıcaklıklar 3 dereceye kadar inecek. Metrekareye 5-15 kg yağış düşmesi bekleniyor.

28 Aralık Pazar: Çok bulutlu ve hafif yağmurlu. Sıcaklıklar 3-9 derece aralığında seyredecek.

Uzmanlar, özellikle sabah saatlerinde trafiğe çıkacak sürücülerin ıslak zemin ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olmalarını öneriyor.