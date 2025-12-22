Bolu'da deprem!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) aktardığı verilere göre Bolu'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 14.37'de meydana gelen deprem yerin 8.43 kilometre derininde gerçekleşti.
Büyüklük:3.5 (Mw)
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Merkez (Bolu)
Tarih:2025-12-22
Saat:14:37:12 TSİ
Enlem:40.80417 N
Boylam:31.89111 E
Derinlik:8.43 km
Detay:https://t.co/ZzxrakY0Pz
DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?
Deprem, ülkemizin sıkça karşılaştığı doğal afetlerden biri olup, ne zaman gerçekleşeceği öngörülemeyen, önemli ve tehlikeli bir durumdur. Bu nedenle, olası bir deprem anında hayatta kalmak, sonrasında ise güvenli bir şekilde yaşamın devam ettirilebilmesi ve temel ihtiyaçlara hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi için önceden hazırlıklı olmak büyük önem taşır.
Deprem çantasında bulundurulması gereken malzemeler
İçilebilir su
Konserve ve paketli gıdalar
İlk yardım malzemeleri
El feneri ve yedek pil
Radyo
Düdük
Kişisel hijyen ürünleri
Yedek giysi
Battaniye
Kimlik ve para