Bolu'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) aktardığı verilere göre Bolu'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 14.37'de meydana gelen deprem yerin 8.43 kilometre derininde gerçekleşti.

DEPREM ÇANTASINDA NELER OLMALI?

Deprem, ülkemizin sıkça karşılaştığı doğal afetlerden biri olup, ne zaman gerçekleşeceği öngörülemeyen, önemli ve tehlikeli bir durumdur. Bu nedenle, olası bir deprem anında hayatta kalmak, sonrasında ise güvenli bir şekilde yaşamın devam ettirilebilmesi ve temel ihtiyaçlara hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi için önceden hazırlıklı olmak büyük önem taşır.

Deprem çantasında bulundurulması gereken malzemeler

İçilebilir su

Konserve ve paketli gıdalar

İlk yardım malzemeleri

El feneri ve yedek pil

Radyo

Düdük

Kişisel hijyen ürünleri

Yedek giysi

Battaniye

Kimlik ve para