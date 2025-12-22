İstanbul için 7'den büyük deprem açıklaması! Uzman isim modeller 'evrildi' deyip konuştu

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de her gün irili ufaklı depremler olmaya devam ediyor. Yurdun büyük bir bölümünün altından geçen faylar depremleri üretmeye devam ederken akıllara 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler geliyor, uzmanların işaret ettiği İstanbul depremi korku ile bekleniyor.

20 milyon insanın yaşadığı, barındığı İstanbul'da büyük bir deprem olacağı beklentisi yıllardır devam ediyor. Uzmanlar megakentin de altından geçen fayların stresini biriktirdiğini kaydedip, büyüklüğü 7'den fazla olacak bir deprem endişesi içerisinde açıklamalar yapıyor.

Bazı deprem uzmanları ise söylendiği gibi büyük bir depremin olmayacağı görüşünü savunuyor. Ancak konu hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan milyonlar 'deprem' ve 'İstanbul' kelimeleri yan yana geldiğinde endişe sahibi oluyor.

"MODELLER EVRİLDİ! İSTANBUL 7'DEN BÜYÜK DEPREME HAZIR OLMALI"

Deprem endişesi devam ederken bugün korkutan bir açıklama deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan geldi. Sosyal medya hesabından beklenen İstanbul depremi hakkında açıklamalarda bulunan Bektaş, tek parçalı 7'den büyük deprem modelinin çok parçalı 7'den küçük deprem modeline evrildiğini kaydetti.

'Ancak' diyerek sözlerine devam eden Bektaş, en doğru tahminlerin yüzde 60 doğruluğu geçmediğini ve bilimsel algoritmaların doğaya tam uymadığını söyledi.

Bu sene yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremlerin de çok parçalı kırılmayı desteklediğini ifade eden Bektaş konu hakkında şu şekilde paylaşımda bulundu:

"İSTANBUL 7 DEN BÜYÜK DEPREME HAZIR OLMALI ! 2004 den sonra Ana Marmara Fayının davranışı ile ilgili artan bilimsel veriler "Tek parçalı, 7 den büyük deprem modelinin çok parçalı 7 den küçük deprem modeline" evrilmesine neden olmuştur. Ancak, ● En doğru tahmin % 60 doğruluğu geçemez. ● Bilimsel algoritmalar Doğa ya tam uymaz ( deprem parametreleri zaman/mekan da değişir). ● İstanbul'un deprem riski ( can-mal kaybı ), deprem tehlikesinden ( deprem olma olasılığı) çok yüksektir. ÖZET: 2025 M6,2 depremi ve sonuçları çok parçalı kırılmayı destekler."

Prof. Bektaş'ın yaptığı bir paylaşıma bir vatandaş, "Hocam yanlış hatırlamıyorsam siz olmayacak diyordunuz, şimdi ayvayı yedik.." yorumunu yaptı.

Prof. Bektaş da vatandaşın yaptığı yoruma, "Ben hiçbir zaman İstanbul un deprem tehlikesi yoktur demedim. Yıllardır olası deprem büyüklüğünün 7 den küçük olacağını savunurum. M7 ile M6 depremi arasında yaklaşık 30 kat enerji farkı var. Deprem tahmini deprem hazırlık çalışmalarından farklıdır." cevabını verdi.