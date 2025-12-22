Depremde çadır satan Kızılay'a soruşturma! Bakanlık savcılığa raporunu gönderdi

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, resmi rakamlara göre 53 bin kişi yaşamını yitirdi. Tutuklu İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökce’nin daha önce paylaştığı verilere göre ise, deprem bölgesinde en az 254 bin bina yıkıldı veya ağır hasar aldı.

Yardım kuruluşu Kızılay ise, depremzedelere çadır satmasıyla akıllara kazınırken çadır satan Kızılay’ın yöneticileri hakkında çok sayıda vatandaş,, siyasi parti ve baro suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda bulunanlar arasında SOL Parti, HDP, HKP, İyi Parti, TKP, Çağdaş Hukukçular Derneği, Türkiye Barolar Birliği, Balıkesir Barosu, avukatlar ve bazı yurttaşlar yer aldı.

BAKANLIK RAPOR GÖNDERDİ!

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Kızılay yöneticilerine ilişkin "görevi kötüye kullanma ve ihmal suretiyle ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla yürüttüğü soruşturmada önemli bir gelişme meydana geldi.

Savcılık, 21 Şubat 2024 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na gönderdiği yazıda, “Kızılay hakkında bazı konularda inceleme yapılması ve düzenlenecek raporun Başsavcılık’a gönderilmesini” talep etti. 18 Eylül 2024 tarihinde daha önce AKP’den milletvekilliği de yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 43 sayfalık rapor gönderdiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı denetçileri tarafından hazırlanan rapor bilirkişiye teslim edilirken mali müşavir olan bilirkişi ise hazırladığı 28 sayfalık “inceleme ve değerlendirme” raporunu 1 Aralık 2025 tarihinde savcılığa teslim etti.

ÇADIR SATIŞI BELGELENDİ!

Söz konusu raporda, “Ahbap Derneği’ne çadır satışı işleminde; satışa konu çadırların şirket (Kızılay Çadır A.Ş.) stokunda yer aldığı, bedelin banka aracılığıyla ödendiği, işlem taraflarının ticari nitelikte bir satış sözleşmesi çerçevesinde hareket ettiği yönünde kayıt ve savunmalar bulunduğu, buna karşın şikâyet dilekçelerinde bu işlemin Kızılay tüzüğü ve kamu yararı ilkeleriyle bağdaşmadığı, afet döneminde derhâl ve ücretsiz yardım yükümlülüğüne aykırılık oluşturduğu yönünde iddiaların ileri sürüldüğü anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Raporda aynı zamanda, “Ceza hukuku anlamında suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı, hukuki sorumluluğun kapsamı, fail ve mağdur sıfatlarının belirlenmesi ile kovuşturma yapılıp yapılmaması yönündeki takdir ve değerlendirme yetkisi tamamıyla sayın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na aittir” ifadeleri kullanılarak olayın hukuki kısmının savcılık tarafından değerlendirileceği bildirildi.

27 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENEBİLİR!

Söz konusu raporun ardından gözler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na çevrilirken eğer savcılık, şüphelilerin ifadesini alarak “Görevi kötüye kullanma ve ihmal suretiyle ölüme sebebiyet verme” suçlarından iddianame düzenlerse Kızılay yöneticilerinin 27 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabileceği bildiirliyor.

18 İSİM ŞÜPHELİ OLARAK YER ALDI!

Diğer taraftan, soruşturma dosyasında 18 Kızılay yöneticisi ile Kızılay Çadır A.Ş. şüpheli sıfatıyla yer aldı. Şüpheliler deprem döneminde Kızılay Başkanlığı koltuğunda oturan Kerem Kınık ile diğer Kızılay yöneticileri, Ahmet Çakmak, Emre Koç, Esra Özkoç, İbrahim Altan, Kerem Kınık, Murat Ellialtı, Nurettin Hafızoğlu, Oğuz Can, Ömer Faruk Özgün, Saim Kerman, Şükrü Can, Tevfik Türel, Yasir Yılmaz, Yener Tanık, Yusuf Ramazan Saygılı ve Zübeyde Hümeyra Çelik’ten oluştu. O dönem Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi olan ve Kerem Kınık’ın istifasıyla Kızılay Başkanlığı koltuğuna oturtulan Fatma Meriç Yılmaz da soruşturmada şüpheli sıfatıyla yer aldı.