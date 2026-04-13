Valilik Ankaralıları uyardı: Bu geceden itibaren başlıyor

Ankara Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada il genelinde hafif zirai don riskinin bulunduğunu bildirdi.

Açıklamada, üreticiler, çiftçiler ve vatandaşların güncel hava sıcaklığı tahminlerini takip etmeleri ve olası olumsuzluklara karşı gerekli önlemleri almaları gerektiği vurgulandı.

VALİLİK UYARDI

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bu gece ve yarın sabah saatlerinde Ankara il genelinin hafif zirai don tehlikesi bulunduğundan üreticiler, çiftçiler ve vatandaşların kendi bulundukları bölge için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hazırladığı güncel sıcaklık tahminlerini takip ederek dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."