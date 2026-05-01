Meteoroloji uyarmıştı: Amasra'da dalga boyu 2 metreye ulaştı

Meteoroloji uyarmıştı: Amasra'da dalga boyu 2 metreye ulaştı
Bartın'ın Amasra ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 2 metreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası Amasra'da, kuvvetli rüzgar etkili oldu. İlçede hava sıcaklığı 9 derece olarak ölçülürken, kuzeydoğu yönünden hızı saatte 40 kilometreyi bulan rüzgar da etkisini gösterdi.

DALGA BOYU 2 METREYE ULAŞTI

Denizde dalgalar oluştu, Amasra Büyük Liman'da mendireğe çarpan dalgaların boyu 2 metreye ulaştı. Amasra açıklarındaki kuru yük gemileri kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle ilerledi.

TEKNELER KARADENİZ'E AÇILAMADI

Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekipleri de teknelerin zarar görmemesi için önlem aldı. Karadeniz'de balıkçılık yapan tekneler, fırtına nedeniyle denize açılmazken, limana demirledi.

Polis ekipleri de Büyük Liman mevkisinde devriye gezip, bölge halkına fırtınaya karşı uyarılarda bulundu. Boztepe ile Kaleiçi mahallelerini bağlayan Kemere Köprüsü mevkisinde de rüzgar etkili oldu. Diğer yandan Amasra Belediyesi ekipleri anons yaparak, kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda vatandaşları uyardı. (DHA)

