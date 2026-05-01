Bir göz odada 6 kişilik ailenin hayat mücadelesi

İlçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Gürdalı köyünde yaşayan Abdullah Ötken, eşi ve 4 çocuğu ile birlikte yıkılmak üzere olan tek odalı bir evde yaşıyor.

Yıllardır bakım görmeyen ev harabe haline gelirken, aileye zaman zaman komşuları destek oluyor.

"HASTA OLDUĞUM İÇİN EVİMİ YAPAMADIM"

5 yıldır böbrek yetmezliği nedeniyle yatağa bağımlı olduğunu belirten Abdullah Ötken, "Evim yıkılmak üzere. Pencerelerin camları yok, naylonla kapattım. Lavabonun kapısı olmadığı için bezle kapattım. 6 kişilik aile olarak çok zor durumdayız. Tek göz odada kalıyoruz. Çocuklarımın yatacak ve ders çalışacak bir odası dahi yok. Geçimimizi hayırseverlerin ve komşularımızın yardımıyla sağlıyoruz" diye konuştu.

Zor şartlar altında yaşamlarını sürdüren Ötken ailesi, yetkililerden ve hayırseverlerden kendilerine destek olmalarını istedi. (DHA)