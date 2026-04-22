12 metreden betona düşen işçi: Ailemin tek geçim kaynağı benim

Olay, 14 Nisan’da Seyhan ilçesi Yolgeçen Mahallesi’nde meydana geldi. Kaynak ustası olarak çalışan evli 1 çocuk babası Güllüoğlu, bir çatının onarım ve söküm işleri sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştuğu belirlenen Güllüoğlu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Taburcu edilen Güllüoğlu’nun tedavisi evde sürüyor.

Hatay'da konteynerde yangın: 1 işçi yaşamını yitirdi

"AİLEMİN TEK GEÇİM KAYNAĞI BENDİM"

Yaşadıklarını anlatan Eren Güllüoğlu ise, ailesinin tek geçim kaynağının kendisi olduğunu belirterek, “Çatının panel sökümü işi için firma ile anlaştık. 2 bin metrekarelik çatının son panelini sökerken yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düştüm. Ölümden döndüm, kıl payı kurtuldum. Hastaneye kaldırıldım; kaşımda yırtık, kafamda çatlak, elmacık kemiğimde çatlak, sol koluma platin takıldı, kalçamda ezilme ve sağ ayağımda kırık oluştu. Ben ölebilirdim. Evde yaşlı annem, babam, eşim ve çocuğum var. Hep birlikte yaşıyoruz ve hepsine bakmakla yükümlüyüm. Hepsi çalışamıyor, tek geçim kaynağımız benim. Bu olay nedeniyle 6 ay ila 1 yıl çalışamayacağım. Bu süreçte ailemi nasıl geçindireceğimi bilmiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum, çok zor durumdayım” dedi. (DHA)