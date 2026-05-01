İstanbul'un da sınırını aşan kuvvetli yağış ve fırtına bir anda bitecek: Meteoroloji tarih verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporu ve haftalık verileri, Türkiye’nin batısından başlayarak tüm yurdu etkisi altına alacak sert bir yağışlı dalgayı işaret ediyor.

Sıcaklıkların yer yer 10 derece birden düşeceği, fırtınanın hızıyla ulaşımın aksayacağı bu zorlu hava koşulları haftanın ilk günlerine kadar sürecek. Ancak Meteoroloji’nin yayımladığı takvime göre, kara bulutlar önümüzdeki hafta içinde yurdu bir anda terk ederek yerini güneşli günlere bırakacak.

İSTANBUL'UN DA SINIRINI AŞAN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA

Meteoroloji’nin günlük tahminlerine göre, 1 Mayıs Cuma gününden itibaren Marmara’nın doğusu (İstanbul'un doğu ilçeleri dahil), Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, özellikle kentin doğu kesimlerinde sabah saatlerinde şiddetli sağanak uyarısı yapıldı.

Yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 6 ila 10 derece azalmasıyla birlikte kış koşulları geri dönecek; akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in yükseklerinde karla karışık yağmur görülecek.

Rüzgarın ise Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında saatte 40-60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esmesi bekleniyor.

Sarı Kodla Uyarı Yapılan İller

İl Adı Meteorolojik Uyarılar Amasya Kuvvetli Yağış, Kar Yağışı, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Çorum Kuvvetli Yağış, Kar Yağışı, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Kastamonu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, Kar Yağışı, Kuvvetli Yağış Ordu Kuvvetli Yağış, Kar Yağışı, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Samsun Kuvvetli Yağış, Kar Yağışı, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Sinop Kuvvetli Yağış, Kar Yağışı, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Tokat Kuvvetli Yağış, Kar Yağışı, Gök Gürültülü Sağanak Yağış Tunceli Gök Gürültülü Sağanak Yağış

BİR ANDA BİTECEK: METEOROLOJİ TARİH VERDİ

Haftalık tahmin haritasına göre, yağışlı ve fırtınalı sistem 1-4 Mayıs tarihleri arasında 81 ilin tamamını etkisi altına alarak "Kuvvetli Yağış" uyarılarıyla yurdu tarayacak. Meteoroloji bu sert sistemin bitişi için kritik tarihleri açıkladı. bugün dahil 6 gün boyunca etkili olacak olumsuz hava koşulları 7. gün bir anda bitecek. Perşembe günü büyük oranda güneşin yüzünü göstereceği bir meteoroloji haritasının oluşması bekleniyor.

5 Mayıs Salı: Yağışlı hava kütlesi yurdun batı kesimlerinden çekilmeye başlayarak iç ve doğu bölgelere kayacak.

6 Mayıs Çarşamba: Sistem bir anda etkisini kaybedecek. Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde gökyüzü parçalı bulutlu ve güneşli bir hal alacak.

7 Mayıs Perşembe: Yağışlı hava yurdu tamamen terk edecek. Türkiye genelinde açık ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek.

Yetkililer, yağışlı sistemin sona ereceği tarihe kadar sel, su baskını, yıldırım ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesinin bu süreçte en üst seviyede kalacağı vurgulandı.

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?

MARMARA

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak şeklinde görülecek yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 13°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 16°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Karaman dışında) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönünden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, (Kilis dışında) bölgenin le saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Kuzey Ege’de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren doğusu 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar 6 ila 8; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyi akşam saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Antalya Körfezi aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, akşam saatlerinden itibaren yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.