İstanbul'un da sınırını aşan kuvvetli yağış ve fırtına bir anda bitecek: Meteoroloji tarih verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporu ve haftalık verileri, Türkiye’nin batısından başlayarak tüm yurdu etkisi altına alacak sert bir yağışlı dalgayı işaret ediyor.
Sıcaklıkların yer yer 10 derece birden düşeceği, fırtınanın hızıyla ulaşımın aksayacağı bu zorlu hava koşulları haftanın ilk günlerine kadar sürecek. Ancak Meteoroloji’nin yayımladığı takvime göre, kara bulutlar önümüzdeki hafta içinde yurdu bir anda terk ederek yerini güneşli günlere bırakacak.
İSTANBUL'UN DA SINIRINI AŞAN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA
Meteoroloji’nin günlük tahminlerine göre, 1 Mayıs Cuma gününden itibaren Marmara’nın doğusu (İstanbul'un doğu ilçeleri dahil), Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İstanbul genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olurken, özellikle kentin doğu kesimlerinde sabah saatlerinde şiddetli sağanak uyarısı yapıldı.
Yurdun batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının 6 ila 10 derece azalmasıyla birlikte kış koşulları geri dönecek; akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz’in yükseklerinde karla karışık yağmur görülecek.
Rüzgarın ise Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun batısında saatte 40-60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esmesi bekleniyor.
Sarı Kodla Uyarı Yapılan İller
|İl Adı
|Meteorolojik Uyarılar
|Amasya
|Kuvvetli Yağış, Kar Yağışı, Gök Gürültülü Sağanak Yağış
|Çorum
|Kuvvetli Yağış, Kar Yağışı, Gök Gürültülü Sağanak Yağış
|Kastamonu
|Gök Gürültülü Sağanak Yağış, Kar Yağışı, Kuvvetli Yağış
|Ordu
|Kuvvetli Yağış, Kar Yağışı, Gök Gürültülü Sağanak Yağış
|Samsun
|Kuvvetli Yağış, Kar Yağışı, Gök Gürültülü Sağanak Yağış
|Sinop
|Kuvvetli Yağış, Kar Yağışı, Gök Gürültülü Sağanak Yağış
|Tokat
|Kuvvetli Yağış, Kar Yağışı, Gök Gürültülü Sağanak Yağış
|Tunceli
|Gök Gürültülü Sağanak Yağış
BİR ANDA BİTECEK: METEOROLOJİ TARİH VERDİ
Haftalık tahmin haritasına göre, yağışlı ve fırtınalı sistem 1-4 Mayıs tarihleri arasında 81 ilin tamamını etkisi altına alarak "Kuvvetli Yağış" uyarılarıyla yurdu tarayacak. Meteoroloji bu sert sistemin bitişi için kritik tarihleri açıkladı. bugün dahil 6 gün boyunca etkili olacak olumsuz hava koşulları 7. gün bir anda bitecek. Perşembe günü büyük oranda güneşin yüzünü göstereceği bir meteoroloji haritasının oluşması bekleniyor.
- 5 Mayıs Salı: Yağışlı hava kütlesi yurdun batı kesimlerinden çekilmeye başlayarak iç ve doğu bölgelere kayacak.
- 6 Mayıs Çarşamba: Sistem bir anda etkisini kaybedecek. Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde gökyüzü parçalı bulutlu ve güneşli bir hal alacak.
- 7 Mayıs Perşembe: Yağışlı hava yurdu tamamen terk edecek. Türkiye genelinde açık ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, sıcaklıklar yeniden yükselişe geçecek.
Yetkililer, yağışlı sistemin sona ereceği tarihe kadar sel, su baskını, yıldırım ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Ayrıca Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesinin bu süreçte en üst seviyede kalacağı vurgulandı.
BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?
MARMARA
Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak şeklinde görülecek yağışların, bölgenin doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeydoğudan yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğusunda sabah saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Karaman dışında) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta Karadeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güneybatı yönünden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Kilis dışında) bölgenin le saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege’de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7, akşam saatlerinden itibaren doğusu 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, öğle saatlerine kadar 6 ila 8; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyi akşam saatlerinden itibaren 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Antalya Körfezi aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5, akşam saatlerinden itibaren batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, akşam saatlerinden itibaren yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.