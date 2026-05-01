Sosyal medyada yeni dönem resmen başladı! 15 yaş altına artık yasak

Sosyal medya, dijital oyunlar ve doğum iznine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanunla çocukların dijital platformlara erişimi, oyun sağlayıcılarının yükümlülükleri ve çalışan ebeveynlerin izin hakları yeniden düzenlendi.

15 YAŞ ALTINA ARTIK YASAK

Yeni düzenlemeyle 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya ağlarına kaydolması engellenecek. Sosyal medya platformları, bu amaçla yaş doğrulama sistemi kurmak zorunda olacak.

Platformlara, çocukları zararlı içeriklerden korumak için daha hızlı müdahale yükümlülüğü de getirildi. Buna göre sosyal ağ sağlayıcıları, zararlı içeriklere en geç bir saat içinde müdahale edecek. Aldatıcı reklamların önlenmesi için de gerekli tedbirler alınacak.

OYUN PLATFORMLARINA YENİ YÜKÜMLÜLÜK! TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU

Kanun, dijital oyun alanında da yeni kurallar getirdi. Oyun sağlayıcıları, oyunları yaş gruplarına uygun biçimde derecelendirerek sunacak.

Ebeveynlere çocuklarının ekran süresini ve oyun içi harcamalarını kontrol edebilecekleri araçlar sağlanacak. Günlük erişimi 100 bini aşan oyun dağıtıcılarının ise Türkiye’de temsilci bulundurması gerekecek.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTA

Düzenlemeyle kadın çalışanlara verilen doğum izni 16 haftadan 24 haftaya çıkarıldı. Buna göre kadın işçiler doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta ücretli izin kullanabilecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla doğum izni süresi dolmuş olan kadın çalışanlar da talep etmeleri hâlinde 8 hafta ek analık izni alabilecek.

Sağlık durumunun uygun olması ve hekimin onay vermesi hâlinde kadın işçi, kendi talebiyle doğumdan önce çalışmaya devam edebilecek. Ancak bu durumda doğum öncesinde çalışabileceği süre 3 haftadan 2 haftaya indirildi.

Kadın işçiye, istemesi hâlinde 24 haftalık sürenin ardından ücretsiz izin verilecek. Çoğul gebeliklerde bu süre 26 haftanın tamamlanmasından sonra başlayacak.

BABALIK İZNİ 10 GÜN OLDU

İşçilere tanınan babalık izni de 5 günden 10 güne çıkarıldı. Ayrıca eşiyle birlikte ya da tek başına koruyucu aile olan işçilere, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren talep etmeleri hâlinde 10 gün ücretsiz izin verilecek.

ÇOCUKLARIN ÇALIŞTIĞI YERLERDE SABIKALILAR ÇALIŞAMAYACAK

Kanunla Çocuk Koruma Kanunu kapsamında da değişiklik yapıldı. Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, uyuşturucu imal ve ticareti, müstehcenlik, fuhuş, insan ticareti ve kasten öldürme gibi suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunan kişiler, çocukların yoğun olarak bulunduğu iş yerlerinde çalıştırılamayacak.

Bu kişilere, kamuya, özel sektöre veya sivil toplum kuruluşlarına ait çocukların yoğun bulunduğu işletmeleri açma ya da işletme izni de verilmeyecek.

KORUMA ALTINDAKİ GENÇLERE DESTEK

Düzenlemeyle Darülaceze’ye yapılan bağışların tamamı gelir vergisi ve kurumlar vergisinden düşülebilecek.

Devlet korumasından ayrılan ve üniversite eğitimine devam eden gençlere verilen destek de 25 yaşına kadar sürdürülecek.