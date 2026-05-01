Arabası olmayana bile atıyorlar! O mesaja tıklayanın hesabı boşalıyor

Karayolları Genel Müdürlüğü, cep telefonlarına gönderilen sahte HGS ve trafik cezası içerikli SMS’lerin dolandırıcılık amacı taşıdığını açıkladı. Kurum, SMS yoluyla herhangi bir ödeme bildirimi ya da borç hatırlatması yapılmadığının altını çizerek, bu mesajlarda yer alan bağlantılara kesinlikle tıklanmaması gerektiğini belirtti.

RESMİ SİTELERİ TAKLİT EDİYORLAR

Dolandırıcıların kurumun adını ve ".gov.tr" uzantısını taklit eden sahte internet siteleri oluşturduğu ortaya çıktı. 'HGS Borcu', 'Hız İhlali Hatırlatması' veya 'Elektronik Geçiş Ücreti' gibi başlıklarla gönderilen mesajlarla kullanıcılar sahte ödeme sayfalarına yönlendiriliyor. Kurumun uyarısında bu tür bağlantılar üzerinden herhangi bir ödeme yapılmaması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, trafik cezası veya borç sorgulamalarının yalnızca e-Devlet sistemi ya da resmi kurumların internet siteleri üzerinden yapılması gerektiğini hatırlatarak, şüpheli mesajlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.