Diyanet Hac kampına 10 milyon lira harcadı: Arabistan sıcağına Ankara ayazında hazırlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 400 kafile başkanının katılımıyla Ankara Kızılcahamam’daki 5 yıldızlı bir otelde Hac hazırlık kampı düzenledi. 5 gün süren ve 10 milyon liraya mal olan organizasyonda, Suudi Arabistan’daki kavurucu sıcaklarda yapılacak "Hac yürüyüşü" provasının gölgede ve serin bir ortamda yapılması dikkat çekti.

"İsraftan kaçının" telkinleriyle bilinen Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Kızılcahamam’da lüks bir termal otelde düzenlediği "2026 Hac Organizasyonu Kafile Başkanları" toplantısı ile gündeme geldi.

Toplam maliyeti 10 milyon lirayı bulan 5 günlük kamp kapsamında, kafile başkanlarının çöl sıcağındaki zorlu ibadete gölge ve serin ortamda yürüyüş yaparak hazırlanması eleştirileri de beraberinde getirdi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Diyanet, bu yılki Hac organizasyonunu koordine edecek 400 kişilik ekibi Ankara Kızılcahamam’daki 5 yıldızlı bir tesiste topladı.

En düşük oda fiyatının gecelik 7 bin lira olduğu lüks otelde gerçekleştirilen organizasyonun kuruma faturası 10 milyon lira oldu.

Başkanlığın Türkiye genelinde 20’den fazla eğitim ve ihtisas merkezi bulunmasına rağmen bu tür toplantılar için yüksek maliyetli tesislerin tercih edilmesi kurum içinden de tepki çekti.

Başkanlık kaynakları, harcanan bu rakamla binlerce ihtiyaç sahibinin doyurulabileceğini belirterek, yönetimin lüks harcamalara alıştığını ifade etti.

ARABİSTAN SICAĞINA ANKARA AYAZINDA HAZIRLANDI

Toplantının en dikkat çekici anlarından biri, oteldeki açık büfe yemeğinin ardından gerçekleştirilen "Hac yürüyüşü provası" oldu. Kafile başkanları, Suudi Arabistan’da karşılaşacakları yakıcı güneş ve aşırı sıcaklar yerine, Kızılcahamam’ın ormanlık ve serin havasında sembolik bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Dron kameralarıyla kayıt altına alınan provaya ilişkin konuşan Hac ve Umre Hizmetleri Müdürü Hüseyin Demirhan, "Hac fiziki hareketlilik gerektirir. Hacca hazırlık için yürüyüş tavsiye ediyoruz" dedi.

Kurumun sosyal medya hesabından da sürecin fiziksel hazırlık gerektirdiğine dair paylaşımlar yapıldı.

Kampa ait görüntüler kurumun X hesabından şu ifadelerle paylaşıldı:

"2026 yılı Hac organizasyonu kapsamında, hacı adaylarımıza rehberlik edecek kafile başkanlarımızı hazırlamak amacıyla Meşâir yürüyüş provası gerçekleştirildi. Hac ibadeti; sadece fiziki bir yolculuk değil, aynı zamanda kalbi, manevi ve fiziki bir hazırlık sürecidir. Bu sebeple hac yolculuğuna çıkmadan önce adaylarımızın kendilerini hem bilgi hem de fiziksel olarak hazırlamaları büyük önem taşımaktadır. Vatandaşlarımızın ve görevlilerimizin, hac öncesinde düzenli yürüyüşler yaparak bu sürece hazırlanmasını özellikle tavsiye ediyoruz. Rabbim hacı adaylarımıza hayırlı, sağlıklı ve makbul bir hac nasip eylesin."

"DÜNYALIK NE VARSA GERİDE BIRAKIP ÇIKILAN YOLCULUK"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara’da düzenlenen 2026 Yılı Hac Organizasyonu Kafile Başkanları Bilgilendirme Toplantısı’na katıldı. Arpaguş, harcanan para ile eleştirilere neden olan organizasyondaki konuşmasında Hac ibadetinin "dünyalık ne varsa geride bırakıp çıkılan yolculuk" olduğuna dikkat çekti.

Arpaguş, toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadelerini kullandı:

"Hac, tesiri bütün bir ömre yayılan mübarek bir seferdir. Kulun Rabbine yöneldiği bir öze dönüş yolculuğudur. Geçmişin muhasebe edildiği ve tövbe, azim ve kararlılıkla geleceğin inşa edildiği bir yenilenme ve yeniden dirilme fırsatıdır. Dünyalık ne varsa geride bırakıp çıkılan bu kutlu yolculuk, içinde barındırdığı birçok hikmet, güzellik ve manevi hazlarla müminlere derin bir kulluk bilinci kazandırmaktadır."

Bu yıl 18 Nisan’da başlayan gidişlerle toplam 84 bin 942 hacı adayı kutsal topraklara hareket edecek. Hacı adaylarının dönüş yolculukları ise 31 Mayıs ile 25 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak.

Hazırlık aşamasındaki bu yüksek maliyetli ve konforlu kamp, Arabistan'daki gerçek saha koşullarıyla olan tezatlığı nedeniyle kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

