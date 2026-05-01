Maden şirketi şikayet etti köylüye kendi yaylası kapatıldı

Maden şirketi şikayet etti köylüye kendi yaylası kapatıldı
Ordu'nun dünyaca ünlü Korgan ve Perşembe yaylaları, iş insanı Emrullah Turanlı'ya ait şirketin altın madeni sondajı için bölge halkına yasaklandı. 300 jandarma eşliğinde 220 noktada sondaj faaliyeti yürüten şirket, toprağını korumak isteyen köylüleri 'mala zarar vermekle' suçlayarak 10 milyon dolar tazminat talep etti.

İş insanı Emrullah Turanlı'nın sahibi olduğu Taşyapı'nın iştiraki Taşzemin firması, Ordu Aybastı'da bulunan Korgan ve Perşembe Yaylası'nın bitişiğinde altın madeni için başlattığı sondaj çalışmalarına devam ediyor. Yöre halkı; toprağını, suyunu ve havasını korumak amacıyla bir yandan fiili direniş sergilerken diğer yandan hukuki mücadele yürütüyor.

KÖYLÜ EVİNE GİREMİYOR, JANDARMA ŞİRKETİ KORUYOR

Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, bölgedeki son durumu aktararak çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu. Şirketin valilik izniyle çalıştığını belirten Gönül, yaklaşık 2 bin hektarlık alanın 6 noktadan kapatıldığını ifade etti. Bölgeye girişlerin bir ay boyunca yasaklandığını duyuran Gönül, şu bilgileri verdi:

"220 noktada sondaj yapılacak. 250-300 jandarma etrafı çevirdi, kimseyi yaklaştırmıyor. Orada evi, hayvanı olan köylü de içeriye giremiyor. Bir kere yaptıkları iş yasal olsa jandarma korumasına neden ihtiyaç duysunlar? Biz doğayı korumaya çalışıyoruz. Kamu görevlileri ise şirketi!.."

SANDIKLARIN TAŞINMASINA 10 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT TALEBİ

Korgan Yaylası'na 2 kilometre mesafede 18 ay önce başlayan maden sondajına karşı halk, 4 akademisyenin hazırladığı bilimsel raporla mahkemeye başvurmuş ve çevre nöbeti başlatmıştı. Bu süreçte şirket, protestolara katılan köylüler hakkında şikayetçi oldu. Şirket yetkilileri, doğasını savunan köylülerin "mala zarar verme" ve "hakaret" suçlarından yargılanmasını istiyor.

Şirketin genel müdürü verdiği ifadede, şantiye yolundaki 150 adet karot sandığının zarar gördüğünü ileri sürerek, toplam zararın 10 milyon dolar olduğunu iddia etti. Şirketin dilekçesinde, karot sandıklarının tekmelendiği savunulurken, ORÇEV Başkanı Gönül iddialara şu yanıtı verdi: "Sadece yol kenarında duran karotları bir yerden alıp başka yere taşıdık. Bu nedenle şikayetçi olmuşlar. 10 milyon dolar istiyorlar."

BİLİRKİŞİ KEŞFİ ÖNCESİ SONDAJ HIZLANDI

Mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişi heyetinin 8 Mayıs'ta bölgede keşif yapması bekleniyor. Ancak Gönül, şirketin bu keşif öncesinde bölgedeki sondaj ve yol açma çalışmalarına hız verdiğine dikkat çekti. Bölge halkı, hukuki süreç tamamlanmadan doğanın tahrip edilmesine tepki göstererek, "Talana karşı direnişte kararlıyız" mesajı verdi.

AKADEMİK RAPOR: BU BÖLGE ASLA MADENCİLİĞE AÇILMAMALI

Sürecin en dikkat çeken noktalarından birini ise mahkemeye sunulan akademik rapor oluşturuyor. Mahkemenin, 4 akademisyen tarafından hazırlanan rapor üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdiği biliniyor. Söz konusu bilimsel raporda şu uyarılar yer alıyor:

Söz konusu yaylalar bir "dünya mirası" niteliğindedir.

Maden faaliyetleri, bölgedeki mera bütünlüğünü geri dönülemez şekilde bozacaktır.
Bölge asla madenciliğe açılmamalıdır.

Tüm bu uyarılara ve yargı sürecine rağmen, yaylaların 300 jandarma eşliğinde köylüye kapatılıp iş makinelerine açılması bölgedeki gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

