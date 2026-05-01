Tutuklu Sendikacı Mehmet Türkmen'den 1 Mayıs mesajı

Gaziantep’te Sırma Halı işçilerinin eyleminde yaptığı konuşmanın ardından 16 Mart’ta tutuklanarak cezaevine gönderilen Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, 1 Mayıs dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Türkmen’in mesajı sendika aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

Türkmen’in açıklaması şöyle:

"Bugün 1 Mayıs, işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü.

Bu ülkenin emeğine, toprağına, suyuna, havasına çöken istilacıları, yerli ve yabancı tekelleri, yağmacıları, bir avuç asalak olan büyük patron Sınıfını ve onların uşaklığını yapan komisyoncuları yenecek olan işçi sınıfımızın, silkelenip ayağa kalkacağı gün.

Bugün 1 Mayıs; emeğe, doğaya, yaşama düşman, sana, bana düşman, insana dair her şeye düşman bu köhnemiş, çürümüş düzeni yıkacak olan işçi Sınıfımızın meydanları doldurup sözünü söyleyeceği, gücünü sınayacağı gün.

İşçilerin ve halkın ekmeğine kan doğrayanlara, bu ülkeyi işçilerin toplu mezarına, sakat ve çolak işçilerin ülkesine çevirenlere, çarkları işçilerin kanıyla, etiyle, canıyla dönen bu sömürü ve cinayet düzeninin efendilerine meydan okuyacağımız gün. Sömürüsüz, savaşsız ve sınıfsız bir dünya için kavgayı; bir hayal, bir ütopya için değil, dünyanın en gerçekçi ve yaşamak için nefes almak kadar zorunlu olan kavgasını büyüteceğimiz gün.

Bugün 1 Mayıs. Kendini bu ülkenin sahibi, bu halkın efendisi sananlara; patronların emriyle ekmeği için, toprağı ve ağacı için dövüşenlerin karşısına dikilenlere; copla, gazla, kalkanla, yasaklarla, tutuklamalarla işçilerin ekmek, adalet ve özgürlük kavgasına engel olabileceğini sananlara bu hikayenin sonunu, bu kavganın kesin sonucunu hatırlatacağımız gün. Yenileceksiniz!

İşçi sınıfına, bu ülkenin emekçi halkına, bu ülkenin gerçek sahiplerine yenilecek ve hesap vereceksiniz! İşçilere ve halka karşı işlediğiniz bütün suçların hesabını vereceksiniz!

Barbarlık yenilecek, işçi sınıfı kazanacak! Yaşasın I Mayıs!

Mehmet Türkmen

BIRTEK-SEN Genel Başkanı

Gaziantep E Tipi Cezaevil D-S Koğuşu"