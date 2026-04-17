Dana pide diye tek tırnaklı eti yedirmişler!

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, "Sağlığı Tehlikeye Düşüren Gıdalar" listesi güncellendi. Gün akşam kırmızı listeye yeni bir skandal et ürünü eklendi. İzmir'in çiğli ilçesinde bulunan DÖNERCİ ALİ'NİN YERİ adlı işletmede satılan dana pidenin çiğ harcında tek tırnaklı eti tespit edildi.

Dönercinin gayriresmi sosyal medya hesaplarında, restoranda yaşlıların ve çocukların da sıklıkla yemek yediği görüldü.

SON YAŞANAN TEK TIRNAK SKANDALINI HATIRLATTI

Tek tırnaklı skandalı en son geçtiğimiz Mart ayında Türkiye'yi sallamıştı. Mersin Belediyesi'nin aş evindeki kavurmada tek tırnaklı eti tespit edildiği haberinden sonra, etin şampiyon yarış atı Smart Latch'e ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Şampiyon yarış atını kuşbaşı yapıp belediyeye satmışlar

PEYNİR PEYNİR DEĞİL, YAĞ YAĞ DEĞİL, NE YİYORUZ BİZ?

Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği listesinde beş süt ürününde taklit ve tağşiş ortaya çıktı. Bir firmanın üç ürününde birden yağ oranı düşüklüğü ve eritme tuzu kullanımı tespit edildi.

Bakanlık ifşa etti: Peynir değil resmen yağsız kimya depos

Zeytinyağlarında ise "Natürel sızma zeytinyağı" etiketli ürünler hedefteydi. Doğal sızma zeytinyağı olduğu iddia edilen ürünlerde düşük kaliteli yağ karıştırılması ve tohum yağları karıştırılması tespit edildi.

Sızma zeytinyağında büyük hile: Bakanlık markaları tek tek açıkladı

İLAÇ KARIŞTIRIP İNSANLARIN CANIYLA OYNAYAN FİRMA 2 KEZ ÜST ÜSTE KIRMIZI LİSTEYE ALINDI

İstanbul Kağıthane'de bulunan Mmi İlaç Gıda Kozmetik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi aldı şirket, insan sağlını tehdit eden, ilaç karıştıran ürünleriyle ikinci kez listeye girdi. Firmanın gazlı içecek ve takviye gıda ürünlerinde ilaç etken maddesi tespit edildi.

Bakanlığın listesine tekrar girdi: Gazlı içecekte ilaç çıktı