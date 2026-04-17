HSK hakim ve savcıların derece yükselmesine ilişkin ilke kararını değiştirdi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), hakim ve savcıların derece yükselmesine ilişkin ilke kararında değişikliğe gitti. 17 Nisan 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile terfi süreçlerinde esas alınan iş yükü ve dosya tamamlama kriterleri yeniden düzenlenerek, mahkemelerdeki hedef sayılar aşağı çekildi.

ASLİYE HUKUK VE İŞ MAHKEMELERİNDE İŞ SAYILARI DÜŞÜRÜLDÜ

Yeni düzenlemeyle birlikte, A defteri (yükselmeye layık) kapsamında bazı mahkemelerde aranan iş bitirme sayıları düşürüldü.

Önceki düzenlemede asliye hukuk mahkemelerinde 700, iş mahkemelerinde 800 dosya şartı aranırken; yeni düzenlemeyle bu sayılar asliye hukuk mahkemelerinde 600, iş mahkemelerinde 700 dosya olarak belirlendi. Ayrıca Sosyal Güvenlik Hukuku kapsamındaki işlere bakan mahkemelerde de hedef sayı 700’den 500’e düşürüldü.

TERCİHLİ YÜKSELME (B DEFTERİ) KRİTERLERİ GEVŞETİLDİ

B defteri kapsamında, yani “tercihli yükselmeye layık” sayılmak için gereken iş yükü kriterlerinde de düşüşe gidildi.

Eski uygulamada asliye hukuk mahkemelerinde 900, iş mahkemelerinde 1000 olan dosya tamamlama şartı; yeni kararla asliye hukuk mahkemelerinde 800, iş mahkemelerinde 900 dosya olarak değiştirildi. Sosyal güvenlik davalarında ise aranan iş bitirme sayısı 900’den 700’e indirildi.

MÜMTAZ YÜKSELMEDE ORAN SİSTEMİ GETİRİLDİ

En dikkat çekici değişikliklerden biri ise C defteri (mümtazen yükselme) kriterlerinde yapıldı. Önceki sistemde belirli dosya sayıları aranırken, yeni düzenleme ile bazı mahkemeler için yüzdelik iş tamamlama oranı esas alındı.

Buna göre; asliye hukuk ve iş mahkemelerinde, geçen yıllardan devreden ve gelen toplam iş miktarının %75’inin tamamlanması kriteri getirildi. Bu değişiklik, sabit dosya sayısı yerine performansa dayalı bir ölçüm sistemine geçildiğini gösteriyor.

Öte yandan bazı üst düzey performans kriterlerinde ise düzenleme yapıldı. C defteri kapsamında asliye hukuk mahkemelerinde dosya sayısı 1100’den 1000’e revize edilirken, iş mahkemelerinde ise yeni eşikler (1100 dosya) yeniden düzenlendi. Sosyal Güvenlik Hukuku davalarında ise bu sayı 900 olarak uygulandı. Bu düzenlemelerle birlikte farklı mahkeme türleri arasında daha dengeli bir iş yükü ölçümü hedefleniyor.

YENİ BAŞLAYANLARA 'KANUN YOLU' ERTELEMESİ

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, İlke Kararının 13’üncü maddesine 7’nci fıkra eklenerek mesleğe yeni başlayanlara yönelik yeni bir hüküm getirildi.

Eklenen kararda şu ifadelere yer verildi:

"Mesleğe başladıktan sonra yapılan ilk terfi incelemesinde, kanun yolu değerlendirme formlarına ilişkin koşullar aranmaz. Bu döneme ilişkin düzenlenen kanun yolu değerlendirme formları bir sonraki terfi döneminde değerlendirilir."